Trabzonspor'un Norveçli yıldızı yine sakatlandı! 2 yılda 69 maç kaçırdı

Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon başında transfer olan Norveçli yıldız bir türlü sakatlıklardan kurtulamıyor... Bordo-Mavililer'in tecrübeli oyuncusu yeni iyileşmişti ancak yeniden sakatlandı.
Kas yırtığı nedeniyle formasından uzak kalacak Anders Trondsen yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek. 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon transfer edildi. Sezon başında çapraz bağları kopan Trondsen bir sezon boyunca forma giyemedi.
Sakatlıklardan bir türlü başını kaldıramayan Trondsen, bu sezona da şanssız bir giriş yaptı. Geçen sezon 41 maç kaçıran Tronsen, bu sezon da 28 maçta forma giyemedi. Muhtemelen bu sayı 31'e çıkacak.