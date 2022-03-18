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    • Spor
    • 18.03.2022 13:18
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    • 18.03.2022 13:18
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    Trabzonspor'un Norveçli yıldızı yine sakatlandı! 2 yılda 69 maç kaçırdı

    Son dakika Trabzonspor haberleri | Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon transfer olan Norveçli Trondsen bir türlü sakatlıklardan kurtulamıyor. 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 41 bu sezon ise şu ana kadar 28 maç kaçırdı. Yeniden sakatlanan Trondsen'in en az 3 maç daha kaçıracağı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Trabzonspor’un yıldızı yine sakatlandı

    Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon başında transfer olan Norveçli yıldız bir türlü sakatlıklardan kurtulamıyor... Bordo-Mavililer'in tecrübeli oyuncusu yeni iyileşmişti ancak yeniden sakatlandı.

    Kas yırtığı nedeniyle formasından uzak kalacak Anders Trondsen yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek. 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon transfer edildi. Sezon başında çapraz bağları kopan Trondsen bir sezon boyunca forma giyemedi.

    Sakatlıklardan bir türlü başını kaldıramayan Trondsen, bu sezona da şanssız bir giriş yaptı. Geçen sezon 41 maç kaçıran Tronsen, bu sezon da 28 maçta forma giyemedi. Muhtemelen bu sayı 31'e çıkacak.

        Trabzonspor Yönetimi'nin sürekli sakatlık yaşayan oyuncuyla ilgili sezon sonu ayrılık kararı alması bekleniyor. Bu sezon 14 maça çıkan Trondsen Göztepe maçının ilk yarısında forma giydi. Bordo-Mavililer'le sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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