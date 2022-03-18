Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük temizlik! 6 isimle yollar ayrılıyor

Sarı-Lacivertliler'de 36 yaşındaki Sosa'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. 34 yaşındaki Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo'nun ise 1 yıl daha sözleşmesi var. Yönetim maaş bütçesinde yer açabilmek için Sambacı yıldızla da yollarını ayıracak. Onu isteyen takımlar arasında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians bulunuyor...