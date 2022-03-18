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    • 18.03.2022 13:37
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    • 18.03.2022 13:45
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    Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük temizlik! 6 isimle yollar ayrılıyor

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde birçok isimle yolların ayrılması planlanıyor. Kadroyu gençleştirme projesi kapsamında 6 genç isimle sözleşme uzatan Fenerbahçe, yeni sezonda daha çok bu isimlerden faydalanmayı düşünüyor.

    Özel Haber | Fener’de yeni sezon öncesi büyük temizlik

    Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Sarı-Lacivertliler'de birçok isimle yolların ayrılması planlanıyor...

    İsmi geçen futbolcular arasında Sosa, Gustavo, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Pelkas, Berisha yer alıyor... Kiraya giden oyunculardan da bazılarıyla yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerden Lemos, Meyer ve Samatta'ya da kapı gösterilecek.

    Sarı-Lacivertliler'de 36 yaşındaki Sosa'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. 34 yaşındaki Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo'nun ise 1 yıl daha sözleşmesi var. Yönetim maaş bütçesinde yer açabilmek için Sambacı yıldızla da yollarını ayıracak. Onu isteyen takımlar arasında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians bulunuyor...

        Sosyal medyadaki taraftarlar özellikle Sosa ve Gustavo'ya ateş püskürüyor. Bu sezon gerek sakatlık gerekse formsuzlukları nedeniyle oynayamayan ikili için taraftarlar öfke kusuyor.

        Gustavo Fenerbahçe'den yıllık 3.5 milyon Euro kazanıyor. Sosa ise 1.7 milyon Euro ücret alıyor. Brezilyalı yıldız ligde 14 maçta sadece 1 gol attı. Sosa'nın ise 16 maçta 2 asisti var.

        İkili toplamda 30 maçta 1 gol, 2 asist üretirken, Fenerbahçe'nin umudu 17'lik Arda Güler sadece 6 maçta 1 gol ve 2 asistle iki oyuncuyu yakalamayı başardı.

        Fenerbahçe dün 6 genç yıldızla sözleşme imzaladı... Yönetimin kadroyu gençleştirme projesi kapsamında bundan sonra da önemli adımlar atması bekleniyor.

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