Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük temizlik! 6 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Sarı-Lacivertliler'de birçok isimle yolların ayrılması planlanıyor...
İsmi geçen futbolcular arasında Sosa, Gustavo, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Pelkas, Berisha yer alıyor... Kiraya giden oyunculardan da bazılarıyla yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerden Lemos, Meyer ve Samatta'ya da kapı gösterilecek.
Sarı-Lacivertliler'de 36 yaşındaki Sosa'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. 34 yaşındaki Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo'nun ise 1 yıl daha sözleşmesi var. Yönetim maaş bütçesinde yer açabilmek için Sambacı yıldızla da yollarını ayıracak. Onu isteyen takımlar arasında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians bulunuyor...