Rize’de derbi öncesi savunma alarm veriyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak Karadeniz derbisine sahne olacak. Bu akşam saat 20.00'de oynanacak zorlu maç öncesi ev sahibi ekibin defans hattındaki eksikler teknik direktör Bülent Korkmaz'ı oldukça zorluyor.Sakatlıkları bulunan Selim Ay ve Holmen ile kırmızı kart cezalısı Fabricio Baiano bu akşam forma giyemeyecek.

SUNS'TAN ALPERENLİ ROCKETS'E FARK!

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de formasını giydiği Houston Rockets, sahasında batı konferansı lideri Phoenix Suns'a 129-112'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmada 26 dakika süre alan milli yıldız, 5 sayı, 3 ribaunt ve 3 asistle mücadele etti. Phoenix Suns'ın yıldızı Devin Booker, 36 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarı oldu.

EFES'TEN FARKLI GALİBİYET

THY Euroleague'in 30. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibini 85-71 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte lacivert-beyazlı ekip, EuroLeague'de bu sezonki 15. galibiyetini alırken, Zalgiris Kaunas ise 22. mağlubiyetini elde etti. Efes'te Vasilije Micic 20 sayıyla mücadele etti.

LARIN&BATSHUAYI 11'E GERİ DÖNÜYOR

Teknik direktör Önder Karaveli, 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde Larin ve Batshuayi'yi yedek bıraktığı için büyük eleştiri almıştı. Genç hocanın Hatayspor karşısında iki yıldıza da 11'de forma vereceği öğrenildi. Karaveli'nin ayrıca derbinin başarısız isimlerinden Necip'i de kulübeye göndereceği ve savunmanın ortasında büyük ihtimalle İspanyol Montero'yu oynatacağı öğrenildi.

KARTAL İKİ EKSİKLE HAZIRLANIYOR

Beşiktaş bir günlük iznin ardından Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Koşularla başlayan idmanda çeşitli top kapma ve pas çalışmaları yapan Siyah-Beyazlılar daha sonra üç takıma ayrılarak dar alanda çift kale maç oynadı. Oğuzhan Özyakup ile Welinton Souza takımdan ayrı çalıştı.

YÖNETİM STARTI VERDİ!

Trabzonspor, şampiyonluğu coşkuyla kutlamak için hazırlıklara başladı... Yönetim, kendi içerisinde bir ekip kurdu ve bu ekip şimdiden planlama, organizasyon ve davetiye listesi hazırlıyor.

KARAGÜMRÜK-KAYSERİ

Süper Lig'de bugün Karagümrük ile Kayseri kozlarını paylaşacak. Maç saat 20.00'de başlayacak. İstanbul ekibi Karagümrük ligde 40 puanla 9, Kayserispor ise 38 puanla 10. sırada.

VETTEL POZİTİF!

Formula 1'de Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, Covid- 19'a yakalandı. 34 yaşındaki pilot, 20 Mart'ta gerçekleştirilecek sezonun ilk yarışı Bahreyn GP'yi kaçıracak.

GÖZTEPE'DE MİLLİ GURUR

Göztepe'de Adis Jahovic ile kaleci Kenan Piric ülkelerinin milli takımlarında forma giyecek. K.Makedonyalı Jahovic İtalya, Bosnalı Piric iseLüksemburg'a karşı forma giyecek.

KUPAYI ALACAĞIZ

Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, "Kayseri, bu sene inşallah kupayı da alacak ligde de daha üst sıralarda yer alacak. Bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

KOÇ: BERKE İLE YOLLAR AYRILIYOR

F.Bahçe'de dün gerçekleşitirilen imza töreninde konuşan Başkan Ali Koç, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan kaleci Berke Özer'in takımdan ayrılacağını açıkladı. Koç, "Bu karar iki taraf için de daha iyiydi" dedi.

TISSERAND'A TAKIM ARANIYOR

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin sol beke çekilmesine karşın 11'de kendisine yine yer bulamayan Tisserand ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor. 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Kongolu stoper için Fenerbahçe'nin gelen tekliflere sıcak baktığı ifade ediliyor.

FENER TEK EKSİKLE ÇALIŞTI

Fenerbahçe, pazar günü sahasında Konyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Ferdi Kadıoğlu ise idmanı özel program eşliğinde tamamladı.

KARADENİZ DERBİSİ VOLKAN BAYARSLAN'IN

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının hakemleri dün açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada lider Trabzonspor'un bugün saat 20.00'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacağı ifade edildi.