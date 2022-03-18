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    Beşiktaş yönetimi Talisca transferi için hazırlıklara başladı! Maaş bütçesinde boşluk açabilmek için kollar sıvandı

    Siyah-Beyazlılar ilk olarak bonuslarla beraber yıllık maliyeti 3 milyon Euro’yu bulan Alex Teixeira’ya müşteri aramaya başladı. Brezilyalı yıldızla yollar ayrılabilirse sponsor desteğiyle beraber Talisca için gerekli kaynak yaratılacak.

    Önce Teixeira sonra Talisca!

    Beşiktaş'ta Talisca heyecanı yaşanıyor...

    Siyah-Beyazlılar, Al Nassr ile ayrılık süreci başlayan Brezilyalı yıldızın transferi için hazırlıklara başladı.

    Yönetim bir yandan Talisca'nın menajerinin Suudi kulübüyle yapacağı görüşmeleri takip ederken, bir yandan da transfere mali kaynak yaratmak için kolları sıvadı.

        Alınan bilgilere göre Beşiktaş'ın ilk hedefi, beklentilerin çok uzağında kalan Alex Teixeira ile yolları ayırmak. 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun bonuslarla beraber 3 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetinden kurtulmak isteyen Siyah- Beyazlılar çözüm arayışlarına başladı.

        Teixeira'nın özellikle Körfez ülkelerinde talipleri olduğu ve menajeriyle kısa süre içinde temasa geçileceği belirlendi. Sambacı ile yolları ayırabilirse maaş bütçesinde önemli bir boşluk açacak olan yönetim ardından da Talisca ile masaya oturmayı planlıyor.

        Sambacı'nın transferi konusunda bazı sponsorların da elini taşın altına sokacağı ifade ediliyor. Avrupa'ya dönmek isteyen Talisca'nın da ilk tercihinin Beşiktaş olduğu belirtiliyor.
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        Haberler Spor Beşiktaş yönetimi Talisca transferi için hazırlıklara başladı! Maaş bütçesinde boşluk açabilmek için kollar sıvandı
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