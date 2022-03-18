Beşiktaş yönetimi Talisca transferi için hazırlıklara başladı! Maaş bütçesinde boşluk açabilmek için kollar sıvandı

Teixeira'nın özellikle Körfez ülkelerinde talipleri olduğu ve menajeriyle kısa süre içinde temasa geçileceği belirlendi. Sambacı ile yolları ayırabilirse maaş bütçesinde önemli bir boşluk açacak olan yönetim ardından da Talisca ile masaya oturmayı planlıyor.