Beşiktaş yönetimi Talisca transferi için hazırlıklara başladı! Maaş bütçesinde boşluk açabilmek için kollar sıvandı

Beşiktaş'ta Talisca heyecanı yaşanıyor...
Siyah-Beyazlılar, Al Nassr ile ayrılık süreci başlayan Brezilyalı yıldızın transferi için hazırlıklara başladı.
Beşiktaş'ta Talisca heyecanı yaşanıyor...
Siyah-Beyazlılar, Al Nassr ile ayrılık süreci başlayan Brezilyalı yıldızın transferi için hazırlıklara başladı.
Alınan bilgilere göre Beşiktaş'ın ilk hedefi, beklentilerin çok uzağında kalan Alex Teixeira ile yolları ayırmak. 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun bonuslarla beraber 3 milyon Euro'yu bulan yıllık maliyetinden kurtulmak isteyen Siyah- Beyazlılar çözüm arayışlarına başladı.