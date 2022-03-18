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    Barcelona maçında Kerem, Marcao ve Nelsson'u Avrupa'nın devleri izledi

    Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile karşılaşan Galatasaray'ın yıldızları dün yakın markaj altındaydı. Avrupa'nın önemli kulüpleri Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızları Kerem Aktürokoğlu, Marcao ve Nelsson'u takip etti. Kerem için bir süredir İstanbul'da olan Lyon genç futbolcuyu dün bir kez daha canlı takip etti.

    Devlerden yakın markaj

    Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile karşılaşan Galatasaray'ın yıldızları dün yakın markaj altındaydı. Avrupa'nın önemli kulüpleri Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızları Kerem Aktürokoğlu, Marcao ve Nelsson'u takip etti. Kerem için bir süredir İstanbul'da olan Lyon genç futbolcuyu dün bir kez daha canlı takip etti. Lyon'un yanı sıra Atletico Madrid'in de Kerem için statta olduğu belirtildi. Marcao için de İtalya ve Fransa'dan bazı kulüplerin Nef Stadı'nda olduğu, Nelsson'u ise Milan'ın scoutlarının Barcelona karşısında canlı olarak takip ettiği ifade edildi.

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    Haberler Spor Barcelona maçında Kerem, Marcao ve Nelsson'u Avrupa'nın devleri izledi
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