Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ajax kulübü Altay Bayındır için ‘ilgi’ mektubu gönderdi: Fenerbahçe 15 milyon diyor

    Hollanda devi Ajax, Altay Bayındır ile ilgilendiğine dair Fenebrahçe’ye bilgilendirme yazısı gönderdi. Fenerbahçe’nin kapıyı 15 milyon Euro’dan açacağı bildirildi.

    Ajax kapıyı çaldı

    Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır bir süredir Hollanda devi Ajax'ın takibi altındaydı. Hollanda basınında Ajax'ın Altay ile ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin ardından ilk resmi adımın geldiği öğrenildi.

    Ajax kulübünün Fenerbahçe'ye bir yazı göndererek Altay Bayındır ile ilgilendiğini resmen ilettiği bildirildi. Bu ilgi mektubunun resmi bir teklif olmasa da "Resmi teklif yapabilirim" anlamına geldiği ifade edildi.

    Bu arada Altay'ın Fenerbahçe ile yeni sözleşme için de görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Sarı-Lacivertli kurmaylar 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan milli file bekçisi ile sözleşme uzatma kararı almıştı.

    Ajax'ın resmi teklifini iletmesi durumunda ise Sarı-Lacivertli kulübün 15 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep edeceği de ifade ediliyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekli aylığına 1477 TL ek gösterge zammı
    Haberler Spor Ajax kulübü Altay Bayındır için ‘ilgi’ mektubu gönderdi: Fenerbahçe 15 milyon diyor
        SON DAKİKA