Ajax kulübü Altay Bayındır için ‘ilgi’ mektubu gönderdi: Fenerbahçe 15 milyon diyor

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır bir süredir Hollanda devi Ajax'ın takibi altındaydı. Hollanda basınında Ajax'ın Altay ile ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin ardından ilk resmi adımın geldiği öğrenildi.

Ajax kulübünün Fenerbahçe'ye bir yazı göndererek Altay Bayındır ile ilgilendiğini resmen ilettiği bildirildi. Bu ilgi mektubunun resmi bir teklif olmasa da "Resmi teklif yapabilirim" anlamına geldiği ifade edildi.

Bu arada Altay'ın Fenerbahçe ile yeni sözleşme için de görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Sarı-Lacivertli kurmaylar 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan milli file bekçisi ile sözleşme uzatma kararı almıştı.

Ajax'ın resmi teklifini iletmesi durumunda ise Sarı-Lacivertli kulübün 15 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep edeceği de ifade ediliyor.