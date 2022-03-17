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    • Spor
    • 17.03.2022 12:45
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    • 17.03.2022 12:47
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    Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik maçı olan Fenerbahçe - Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.

    Süper Lig’de 30. haftanın hakemleri açıklandı

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 30. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    İşte Süper Lig'in 30. haftasının hakemleri

    Cuma
    Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
    Fatih Karagümrük - Kayserispor: Kadir Sağlam

    Cumartesi
    Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
    Göztepe - Alanyaspor: Zorbay Küçük
    Adana Demirspor - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
    Beşiktaş - Hatayspor: Yasin Kol

    Pazar
    Sivasspor - Altay: Atilla Karaoğlan
    Antalyaspor - Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
    Gaziantep FK - Galatasaray: Arda Kardeşler
    Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler

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