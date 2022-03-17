Süper Lig’de 30. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 30. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
İşte Süper Lig'in 30. haftasının hakemleri
Cuma
Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Fatih Karagümrük - Kayserispor: Kadir Sağlam
Cumartesi
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
Göztepe - Alanyaspor: Zorbay Küçük
Adana Demirspor - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
Beşiktaş - Hatayspor: Yasin Kol
Pazar
Sivasspor - Altay: Atilla Karaoğlan
Antalyaspor - Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
Gaziantep FK - Galatasaray: Arda Kardeşler
Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler