Süper Lig’de 30. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 30. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

İşte Süper Lig'in 30. haftasının hakemleri



Cuma

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Fatih Karagümrük - Kayserispor: Kadir Sağlam



Cumartesi

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

Göztepe - Alanyaspor: Zorbay Küçük

Adana Demirspor - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

Beşiktaş - Hatayspor: Yasin Kol



Pazar

Sivasspor - Altay: Atilla Karaoğlan

Antalyaspor - Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz

Gaziantep FK - Galatasaray: Arda Kardeşler

Fenerbahçe - Konyaspor: Halil Umut Meler



