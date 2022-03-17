Özel Haber I Doğan Alemdar’ın büyük gecesi!

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun da ifadeleri gazetede yer aldı. Genesio, Doğan'ın oynadığı periyotta kendisine her ne kadar çok iş düşmese de, kendisine güvendiklerini açıkladı.

Rennes bugün saat 20.45'te UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Leicester City ile karşılaşacak. Fransız ekibi ilk maçı 2-0 kaybetmişti. Doğan Alemdar bu sezon Rennes'de 7 maçta forma giyerken 8 gol yedi ve 2 kez kalesini gole kapattı.

Fransız ekibi sezon başında 19 yaşındaki kaleci için Kayserispor'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.