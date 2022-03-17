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    • Spor
    • 17.03.2022 12:33
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    • 17.03.2022 12:35
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    Bir zamanlar "Yeni Pele" olarak anılıyordu! Şimdi elektrikli süpürge satıyor

    Henüz 14 yaşındayken futbol dünyasının adını "Yeni Pele" olarak andığı Freddy Adu, şimdilerde bir Facebook sayfası aracılığı ile elektrikli süpürge tanıtımı ve satışı yapıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Yeni Pele denilirken... Şimdi süpürge satıyor

    14 yaşında futbol dünyası adını duyduğunda ondan 'Yeni Pele' olarak söz ediliyordu... Yıldızı bir anda parladı ama futbol dünyasında hiçbir zaman dikiş tutturamadı.

    Freddy Adu... 2006 yılında 16 yaşındayken ABD Millî Takımı formasıyla ilk uluslararası maçına çıktı ve ülkesi adına 17 maçtan galibiyetle ayrıldı. 2009 FIFA Konfederasyon Kupası'nın yanı sıra 2009 ve 2011 Concacaf Altın Kupaları'nda ABD takımlarının bir parçasıydı...

    Dünyanın en büyük futbolcularından biri olarak kabul edilen Pele onunla ilgili, "Onda gençliğimi gördüm" ifadelerini kullandı. "Bir sonraki Pele" olarak bahsedilen Freddy Adu, en son bir Facebook sayfası aracılığıyla elektrikli süpürge tanıtımı ve satışı yapıyor.

        Bir zamanların Football Manager efsanesi Adu, 2011 yılında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da da forma giydi. Karadeniz ekibinde 11 maça çıkan Adu 3 kez de fileleri havalandırdı.

        Benfica, Monaco gibi takımların da formasını giyen Freddy Adu 15 kez takım değiştirdi. En son 2020 yılında İsveç 3. Lig ekibi Österlen FF'ye transfer olan Adu, kontratı süresince hiç forma şansı bulamadı.

        Futbol menajerlik oyunu tutkunlarının aklından çıkarmadığı 32 yaşındaki Adu, eski günleri için, "Di Maria'dan daha iyiydim, ama yanılmışım" dedi.

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