Bir zamanlar "Yeni Pele" olarak anılıyordu! Şimdi elektrikli süpürge satıyor

Benfica, Monaco gibi takımların da formasını giyen Freddy Adu 15 kez takım değiştirdi. En son 2020 yılında İsveç 3. Lig ekibi Österlen FF'ye transfer olan Adu, kontratı süresince hiç forma şansı bulamadı.

Futbol menajerlik oyunu tutkunlarının aklından çıkarmadığı 32 yaşındaki Adu, eski günleri için, "Di Maria'dan daha iyiydim, ama yanılmışım" dedi.