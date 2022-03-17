Orta saha performansıyla adını zirveye yazdırdı! Ne Hamsik ne Pjanic ne de Sosa Tolga Ciğerci imzası

Fenerbahçe döneminde eleştirilen, sonrasında ise Medipol Başakşehir'in yolunu tutan tecrübeli oyuncu istatistikleriyle zirvede yer aldı.
ADINI ZİRVEYE YAZDIRDI
Başakşehir'in orta saha oyuncusu, Süper Lig'in yıldızlarını geride bırakarak orta saha performansıyla adını zirveye yazdırdı.
Tolga Ciğerci, Miralem Pjanic, Marek Hamsik, Atiba Hutchinson, Jose Sosa gibi virtüözleri geçti. Süper Lig'de bu sezon alınan pas sayısı en yüksek orta saha oyuncularının yaptıkları pas sayısı ve başarı oranında Tolga ilk sırada yer alıyor.
Tolga Ciğerci, 65.2 pas alırken, 74 pasa imza attı. Bunların 66.8'inde başarı oranı yakaladı. Yüzdeye vurulduğunda ise yüzde 90.3 başarı oranı tutturdu.