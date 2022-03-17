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    • Spor
    • 17.03.2022 15:36
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    • 17.03.2022 15:36
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    Orta saha performansıyla adını zirveye yazdırdı! Ne Hamsik ne Pjanic ne de Sosa Tolga Ciğerci imzası

    Başakşehir’in orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci Spor Toto Süper Lig’in yıldızlarını geride bırakarak orta saha performansıyla adını zirveye yazdırdı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Süper Lig’in zirvesinde sürpriz isim!

    Fenerbahçe döneminde eleştirilen, sonrasında ise Medipol Başakşehir'in yolunu tutan tecrübeli oyuncu istatistikleriyle zirvede yer aldı.

    ADINI ZİRVEYE YAZDIRDI
    Başakşehir'in orta saha oyuncusu, Süper Lig'in yıldızlarını geride bırakarak orta saha performansıyla adını zirveye yazdırdı.

    Tolga Ciğerci, Miralem Pjanic, Marek Hamsik, Atiba Hutchinson, Jose Sosa gibi virtüözleri geçti. Süper Lig'de bu sezon alınan pas sayısı en yüksek orta saha oyuncularının yaptıkları pas sayısı ve başarı oranında Tolga ilk sırada yer alıyor.

    Tolga Ciğerci, 65.2 pas alırken, 74 pasa imza attı. Bunların 66.8'inde başarı oranı yakaladı. Yüzdeye vurulduğunda ise yüzde 90.3 başarı oranı tutturdu.

        İkinci sırada ise Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic yer alıyor. 52.9 pas alan yıldız oyuncu, 63.4 pas atarken 56.5'inde başarı yakaladı. Yüzde 89.2 başarı oranı tutturdu.

        Listenin 3. sırasında Beşiktaşlı Miralem Pjanic bulunuyor. Boşnak yıldız 65.2 pas alırken 80.4 pas sayısı tutturdu. 69.3 başarılı pas sayısı yakaladı. Yüzde 86.2 oran tutturdu.

        4. sırada Hamsik, 5. basamakta Mert Hakan Yandaş, 6.'lıkta Jose Sosa ve 7. sırada Sivassporlu Faycal Fajr yer alıyor.

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