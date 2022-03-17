Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.03.2022 15:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2022 15:42
    ABONE OL

    Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da kalacak mı? Burak Elmas'tan Barcelona maçı öncesi İspanyol basınına flaş açıklamalar

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona maçı öncesi İspanyol gazetesi Sport'a konuştu. Elmas, Torrent'in oynattığı futboldan memnun olduklarını açıklarken, sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Kerem Aktürkoğlu için ise "Önce kulüpte başarılı olmaları, sonra ne istediklerine ve piyasanın ne istediğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

    Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’da kalacak mı?

    Barcelona maçında statlarının dolacağını söyleyen Burak Elmas, "Tüm biletlerimiz tükendi. Taraftarlarımız gerçekten dört gözle bu maçı bekliyor. Elbette çok zor olacak Barcelona çok iyi bir takım ama biz de takımımıza güveniyoruz. Zor bir maç olacak ama umarım elimizden gelenin en iyisini yaparız ve çeyrek finale çıkarız" dedi.

    Teknik direktör Domenec Torrent'in harika bir iş çıkardığını söyleyen Elmas, "Guardiola veya Xavi gibi Barcelona stiline sahip bir teknik direktör. Uzun yıllar burada olmak istediğini söyledi. Bir projemiz var ve Dome bunun bir parçası. Güçlü bir ekip kuruyoruz, Dome ile oynamalarını seviyoruz ve evet çok uzun vadeli bir proje olmasını umuyoruz, vizyonumuz bu ve nice başarılara imza atmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

    Galatasaray'ın ligde kötü Avrupa'da iyi gittiğinin hatırlatılması üzerine Burak Elmas, "Galatasaray, Avrupa'da rekabet etmek için kurulmuş bir kulüp ve uluslararası turnuvalarda oynamak için her zaman daha büyük bir motivasyona sahip. Süper Lig 'de bazen bu motivasyon başarısız oluyor. Süper Lig takımları genelde defans yaparken Avrupa'da genellikle rakip takımlar gol atmak için çaba gösteriyor. Bu nedenle, bazen bu kadar kapalı olan savunmaları açmak zordur. Takım ve teknik direktörümüz, bu tür oyunlarla savaşmanın yeni yollarını arıyor" diye konuştu.

        "Türkiye'nin en çok gelecek vaat eden oyuncularından Kerem Aktürkoğlu kalacak mı?" sorusuna ise Elmas; "Tüm oyuncularla 5 yıllık sözleşmemiz var, tüm gençlerimiz böyle bir sözleşme imzaladı. Önce kulüpte başarılı olmaları, Galatasaray'ın başarısına katkıda bulunmaları gerekiyor. Sonra ne istediklerine ve piyasanın ne istediğini göreceğiz" yanıtını verdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Merkez faiz kararını açıkladı!
        Haberler Spor Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da kalacak mı? Burak Elmas'tan Barcelona maçı öncesi İspanyol basınına flaş açıklamalar
            SON DAKİKA