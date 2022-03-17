Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da kalacak mı? Burak Elmas'tan Barcelona maçı öncesi İspanyol basınına flaş açıklamalar

Barcelona maçında statlarının dolacağını söyleyen Burak Elmas, "Tüm biletlerimiz tükendi. Taraftarlarımız gerçekten dört gözle bu maçı bekliyor. Elbette çok zor olacak Barcelona çok iyi bir takım ama biz de takımımıza güveniyoruz. Zor bir maç olacak ama umarım elimizden gelenin en iyisini yaparız ve çeyrek finale çıkarız" dedi.
Teknik direktör Domenec Torrent'in harika bir iş çıkardığını söyleyen Elmas, "Guardiola veya Xavi gibi Barcelona stiline sahip bir teknik direktör. Uzun yıllar burada olmak istediğini söyledi. Bir projemiz var ve Dome bunun bir parçası. Güçlü bir ekip kuruyoruz, Dome ile oynamalarını seviyoruz ve evet çok uzun vadeli bir proje olmasını umuyoruz, vizyonumuz bu ve nice başarılara imza atmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın ligde kötü Avrupa'da iyi gittiğinin hatırlatılması üzerine Burak Elmas, "Galatasaray, Avrupa'da rekabet etmek için kurulmuş bir kulüp ve uluslararası turnuvalarda oynamak için her zaman daha büyük bir motivasyona sahip. Süper Lig 'de bazen bu motivasyon başarısız oluyor. Süper Lig takımları genelde defans yaparken Avrupa'da genellikle rakip takımlar gol atmak için çaba gösteriyor. Bu nedenle, bazen bu kadar kapalı olan savunmaları açmak zordur. Takım ve teknik direktörümüz, bu tür oyunlarla savaşmanın yeni yollarını arıyor" diye konuştu.