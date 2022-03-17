Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da kalacak mı? Burak Elmas'tan Barcelona maçı öncesi İspanyol basınına flaş açıklamalar

Galatasaray'ın ligde kötü Avrupa'da iyi gittiğinin hatırlatılması üzerine Burak Elmas, "Galatasaray, Avrupa'da rekabet etmek için kurulmuş bir kulüp ve uluslararası turnuvalarda oynamak için her zaman daha büyük bir motivasyona sahip. Süper Lig 'de bazen bu motivasyon başarısız oluyor. Süper Lig takımları genelde defans yaparken Avrupa'da genellikle rakip takımlar gol atmak için çaba gösteriyor. Bu nedenle, bazen bu kadar kapalı olan savunmaları açmak zordur. Takım ve teknik direktörümüz, bu tür oyunlarla savaşmanın yeni yollarını arıyor" diye konuştu.