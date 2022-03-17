Galatasaray bu akşam Barcelona karşısında tarih bir sınava çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam tarihinin en önemli maçlarından birisini oynayacak. Sarı-Kırmızılılar son 16 turu rövanşında Barcelona ile Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.45'te başlayacak olan zorlu maçta dünyaca ünlü İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. İlk maçta İspanyol rakibi ile Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan Cimbom bu akşam 52 bin taraftarı önüne yeni bir tarih yazmak için çıkacak. Sarı-Kırmızılılar güçlü rakibini elerse, 18 Mayıs'ta Sevilla'da oynanacak finale doğru dev bir adım daha atacak. Galatasaray'da ismi UEFA listesinde olmayan Omar Elabdellaoui forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Arda Turan ve hafif bir rahatsızlığı bulunan Halil Dervişoğlu da kadroda olmayacak. Barcelona'da ise ismi Avrupa listesinde bulunmayan Dani Alves ile sakatlığı süren Ansu Fati ile Sergi Roberto bu akşam takımdaki yerini alamayacak.