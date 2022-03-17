Galatasaray bu akşam Barcelona karşısında tarih bir sınava çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam tarihinin en önemli maçlarından birisini oynayacak. Sarı-Kırmızılılar son 16 turu rövanşında Barcelona ile Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.45'te başlayacak olan zorlu maçta dünyaca ünlü İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. İlk maçta İspanyol rakibi ile Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan Cimbom bu akşam 52 bin taraftarı önüne yeni bir tarih yazmak için çıkacak. Sarı-Kırmızılılar güçlü rakibini elerse, 18 Mayıs'ta Sevilla'da oynanacak finale doğru dev bir adım daha atacak. Galatasaray'da ismi UEFA listesinde olmayan Omar Elabdellaoui forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Arda Turan ve hafif bir rahatsızlığı bulunan Halil Dervişoğlu da kadroda olmayacak. Barcelona'da ise ismi Avrupa listesinde bulunmayan Dani Alves ile sakatlığı süren Ansu Fati ile Sergi Roberto bu akşam takımdaki yerini alamayacak.
DEPLASMAN GOLÜ YOK...
UEFA'nın bu sezon uygulamaya koyduğu yeni kural gereği kritik rövanş maçında deplasman golü kuralı uygulanmayacak. Karşılaşmanın her türlü beraberliğinde uzatmalara, ardından da penaltılara gidilecek. Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını Exxen canlı olarak yayınlayacak.
20 YIL SONRA İSTANBUL'DA
Barcelona 2002 yılından sonra ilk kez İstanbul'da bir maça çıkacak. Dünya futbolunun en başarılı takımlarından olan Barcelona, 20 yıl sonra Türkiye'de resmi maça çıkacak. Türk takımlarıyla toplamda 15 kez karşılaşan Katalan ekibi ikişer kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, 9 kez de Galatasaray ile mücadele etti. Türkiye'de 7 maça çıkan Barça bu müsabakaların 6'sını İstanbul, 1'ine de Trabzon'da yaptı. Son olarak Türkiye'de 24 Eylül 2002 yılında yine Galatasaray ile karşılaşan Barcelona, yaklaşık 20 yıl aradan sonra yine Sarı-Kırmızılılara konuk olacak. Katalan ekibi son maçı 2-0 kazanmıştı.