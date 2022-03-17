Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu sezon yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Kulüpler Birliği'nde 3 başkanın TFF'ye önerdiği listede yer alan 9 hakem, bugün görevden alınanlar arasında yer alıyor. Bu durum bizi düşündürüyor. Bu sezon Galatasaray'a ciddi bir operasyon yapıldı" dedi. Elmas, "Türk sporunda yenilikçilerle geçmiş alışkanlıkları devam edenlerin bir savaşı olacak. Ve bu durum daha da fazla şiddetlenecek. Artık Türk futbolu dibi görmüş durumda... Bunu sadece federasyon olarak söylemiyorum, kulüpler de öyle. Cesaretli davranan, popülarite uğruna sorunları halı altına süpürmeyenler başarılı olacak" diye konuştu.
2022 YILININ TEK YENİLMEZİ
Beşiktaş'ın Galatasaray'a mağlup olmasının ardından Trabzonspor, 2022'nin Süper Lig'de yenilmeyen tek takım oldu. Süper Lig'de 29 haftada 70 puan toplayan lider Trabzonspor, 2022 yılında yenilmeyen tek takım olmayı başardı. 2021 yılında Abdullah Avcı yönetiminde 44 lig maçında sadece 3 yenilgi alan Fırtına, 2022'de 56 günde ligde oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligin 29.haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Galatasaray'a mağlup olarak 2022 yılında tek yenilgisini almasıyla Trabzonspor, bu alanda da zirvede yer aldı.
HAMSİK GERİ DÖNDÜ
Marek Hamsik, sakatlığıyla ilgili kontrollerini gerçekleştirmek amacıyla ülkesine gitmişti. Slovak oyuncu önceki gün Trabzon'a döndü. Hamsik'in Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev alması beklenmezken Beşiktaş maçında takımdaki yerini alması amaçlanıyor.