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    Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu sezon yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu sezon yaşananlarla ilgili flaş açıklamalar yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor habeleri...

    Bize operasyon yapıldı

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Kulüpler Birliği'nde 3 başkanın TFF'ye önerdiği listede yer alan 9 hakem, bugün görevden alınanlar arasında yer alıyor. Bu durum bizi düşündürüyor. Bu sezon Galatasaray'a ciddi bir operasyon yapıldı" dedi. Elmas, "Türk sporunda yenilikçilerle geçmiş alışkanlıkları devam edenlerin bir savaşı olacak. Ve bu durum daha da fazla şiddetlenecek. Artık Türk futbolu dibi görmüş durumda... Bunu sadece federasyon olarak söylemiyorum, kulüpler de öyle. Cesaretli davranan, popülarite uğruna sorunları halı altına süpürmeyenler başarılı olacak" diye konuştu.



    2022 YILININ TEK YENİLMEZİ
    Beşiktaş'ın Galatasaray'a mağlup olmasının ardından Trabzonspor, 2022'nin Süper Lig'de yenilmeyen tek takım oldu. Süper Lig'de 29 haftada 70 puan toplayan lider Trabzonspor, 2022 yılında yenilmeyen tek takım olmayı başardı. 2021 yılında Abdullah Avcı yönetiminde 44 lig maçında sadece 3 yenilgi alan Fırtına, 2022'de 56 günde ligde oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligin 29.haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Galatasaray'a mağlup olarak 2022 yılında tek yenilgisini almasıyla Trabzonspor, bu alanda da zirvede yer aldı.



    HAMSİK GERİ DÖNDÜ
    Marek Hamsik, sakatlığıyla ilgili kontrollerini gerçekleştirmek amacıyla ülkesine gitmişti. Slovak oyuncu önceki gün Trabzon'a döndü. Hamsik'in Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev alması beklenmezken Beşiktaş maçında takımdaki yerini alması amaçlanıyor.



        LUYİNDAMA PİYANGOSU
        Üst üste yaptığı bariz hatalarla Galatasaray'dan deyim yerindeyse kovulan Christian Luyindama, kiralık gittiği Suudi Arabistan'da yeniden hayat buldu. Teknik direktör Jose Gomes'in vazgeçilmezi haline gelen Luyindama için Al Taawon'un sezon sonu Galatasaray'ın kapısını çalarak satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor.



        TÜM GÖZLER 18'LİK EMRE BİLGİN'DE
        Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı derbide sarı kart gören Ersin Destanoğlu, cezalı duruma düştü. Siyah Beyazlılar'ın 2. kalecisi Mert Günok da sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Beşiktaş'ın Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında Emre Bilgin görev yapacak. Yedeği ise 17 yaşındaki Göktuğ Baytekin olacak.



        LYON'UN RIDVAN ISRARI!
        G.Saray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi Lyon'un şef scoutu Bruno Cheyrou izledi. Cheyrou, 78'de oyuna giren ve 1 gol atan Rıdvan'ı da beğendi. Lyon'un Rıdvan Yılmaz'ı kalan maçlarda da takip etmeyi sürdüreceği belirtildi.



            6 GENÇ İMZALIYOR! BERKE YOK
            Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed, Melih, Osman Ertuğrul ve İsak Vural bugün sözleşme imzalayacak... Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural ile bugün yeni sözleşme için imza töreni yapılacağını açıkladı. Sarı-Lacivertli kulüple 4 yıllık anlaşan Ferdi yıllık 18 milyon TL+başarı bonusları alacak. Öte yandan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Berke Özer'in 6 isim arasında olmaması ise dikkat çekti. Başarılı genç kaleciyle Avrupa'nın dev kulüplerinden Benfica'nın yakından ilgilendiği öğrenildi.



            KONYA STARTI VERİLDİ!
            Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. İdmanda pas ve taktik çalışması yapıldı. Sarı-Lacivertliler, Konyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.



            VAKIFBANK YARI FİNALDE FENERBAHÇE İLE EŞLEŞTİ
            Vakıfbank, Voleybol Kadınlar CEV Şampiy VakıfBank, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Polonya'nın Developres Rzeszow ekibini 3-1 yendi. Maçın setleri 25-15, 25-19, 23-25, 25-23 şeklinde sona erdi. İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-siyahlılar, bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı ve bu turda Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.



                BEŞİKTAŞ KARŞIYAKA'YI 6 SAYI FARKLA YENDİ
                ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, Pınar Karşıyaka'yı 77-71 yendi. Maçta ilk devreyi 34-31 geride kapatan Beşiktaş ikinci yarıda rakibine oranla daha iyi bir oyun sergelidi ve sahadan 6 sayı farkla galip ayrıldı. Darüşşafaka ise Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nun 5. haftasında BAXI Manresa'yı 89-84 yendi.



                KIŞ SPOR OYUNLARI'NA SPONSORLUK DESTEĞİ
                Turkcell, ülkemizin genç sporcu havuzuna katkı sağlayan üniversitelerde sporun her dalını tanıtıp sevdirmek için çalışmalar yürüten Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun da ana sponsoru oldu. Ayrıca Erzurum'da düzenlenen ve 18 Mart'ta sona erecek kış sporları etkinliği de Türkiye Üniversiteliler Turkcell Kış Spor Oyunları adıyla gerçekleştiriliyor.

                FENERBAHÇE'DEN TFF'YE 10 SORU!
                F.Bahçe, hakemlerle ilgili TFF'ye 10 soru yöneltti. O sorulardan biri şu şekilde: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun 'Tamamen kendi eylemi' olarak nitelendirdiği liste operasyonunda, 'Düşüncesinde ve Davranışında hür olmadıkları' söylenen hakemlerin, bu sezonda toplam 280 maçta 150'den fazla görev almaları bu sezonu sorgulanır hale getirmemiş midir?

                ANADOLU EFES ZORLU ZALGİRİS DEPLASMANINDA
                THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak. Kaunas kentindeki Zalgris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 karşılaşmanın 10'unu Litvanya ekibi Zalgiris kazandı.

                KUPADA İNŞALLAH FİNALE KALACAĞIZ
                Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Avrupa kupalarında güzel şeyler yaptık. Türkiye Kupası'nda da güzel şekilde ilerliyoruz, inşallah finale kalacağız. Takımıma yürekten güveniyorum. Bu takım her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı. Yiğidolar, yarı finalde Alanyaspor ile mücadele edecek.

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                Tarihi rivayet hayat buldu
                Haberler Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu sezon yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu
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