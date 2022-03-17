Galatasaray Başkanı Burak Elmas bu sezon yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu





KIŞ SPOR OYUNLARI'NA SPONSORLUK DESTEĞİ

Turkcell, ülkemizin genç sporcu havuzuna katkı sağlayan üniversitelerde sporun her dalını tanıtıp sevdirmek için çalışmalar yürüten Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun da ana sponsoru oldu. Ayrıca Erzurum'da düzenlenen ve 18 Mart'ta sona erecek kış sporları etkinliği de Türkiye Üniversiteliler Turkcell Kış Spor Oyunları adıyla gerçekleştiriliyor.



FENERBAHÇE'DEN TFF'YE 10 SORU!

F.Bahçe, hakemlerle ilgili TFF'ye 10 soru yöneltti. O sorulardan biri şu şekilde: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun 'Tamamen kendi eylemi' olarak nitelendirdiği liste operasyonunda, 'Düşüncesinde ve Davranışında hür olmadıkları' söylenen hakemlerin, bu sezonda toplam 280 maçta 150'den fazla görev almaları bu sezonu sorgulanır hale getirmemiş midir?



ANADOLU EFES ZORLU ZALGİRİS DEPLASMANINDA

THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, bugün deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak. Kaunas kentindeki Zalgris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 karşılaşmanın 10'unu Litvanya ekibi Zalgiris kazandı.



KUPADA İNŞALLAH FİNALE KALACAĞIZ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Avrupa kupalarında güzel şeyler yaptık. Türkiye Kupası'nda da güzel şekilde ilerliyoruz, inşallah finale kalacağız. Takımıma yürekten güveniyorum. Bu takım her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı. Yiğidolar, yarı finalde Alanyaspor ile mücadele edecek.

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