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    • 17.03.2022 18:19
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    • 17.03.2022 18:28
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    Dünyaca ünlü yıldıza şok! Paul Pogba sahadayken evine hırsız girdi

    Dünyaca ünlü futbolcu Paul Pogba hırsız şoku yaşadı. Paul Pogba, Atletico Madrid ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı sırasında evine hırsız girdiğini açıkladı. Soygun esnasında çocuklarının evde olduğunu söyleyen Pogba, "Eşimle beraber çocuklarımızın zarar görüp görmediğini bilmeden eve koştuk. Bir baba için dünyada çocuklarını koruyamama kaygısından kötü bir duygu yok." ifadelerini kullandı.

    Dünyaca ünlü futbolcuya şok!

    Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba'ya hırsız şoku.

    Pogba, Atletico Madrid ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı sırasında evine hırsız girdiğini açıkladı.

    Pogba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "EŞİMLE BERABER EVE KOŞTUK"
    "Ailemizin en kötü kabusunu yaşadık. Bebeklerimiz odalarında uyurken evimize girilip, hırsızlık yapıldı. Hırsızların evden ayrılması beş dakikadan kısa sürse de evdeki her şeyden daha değerli olan güvenlik duygusunu bizden aldılar. Bunu, evde olmadığımızı bildikleri için salı günkü maçın son dakikalarında yaptılar.

    Eşimle beraber çocuklarımızın zarar görüp görmediğini bilmeden eve koştuk. Bir baba için dünyada çocuklarını koruyamama kaygısından kötü bir duygu yok."

    Yardımcı olacak kişilere ödül vereceğini söyleyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, olay hakkında bilgisi olanların kendisine "rewardpogba@gmail.com" elektronik posta adresinden ulaşabileceğini paylaştı.
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