Dünyaca ünlü yıldıza şok! Paul Pogba sahadayken evine hırsız girdi

"EŞİMLE BERABER EVE KOŞTUK"

"Ailemizin en kötü kabusunu yaşadık. Bebeklerimiz odalarında uyurken evimize girilip, hırsızlık yapıldı. Hırsızların evden ayrılması beş dakikadan kısa sürse de evdeki her şeyden daha değerli olan güvenlik duygusunu bizden aldılar. Bunu, evde olmadığımızı bildikleri için salı günkü maçın son dakikalarında yaptılar.