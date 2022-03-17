Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den önemli açıklamalar: Beşiktaş 1 numara

Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu için Rain ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada forma göğüs sponsorluğu için Rain ile 2 sezonluk anlaşma sağlandığı belirtildi. Başkan Çebi imza töreninde yaptığı açıklamada, "Rain, iki yıl boyunca forma göğüs sponsorumuz olacak. Tribünlerimizden birinin isim hakkını da onlara verdik. Taraftarlarımız ile bütünleşmelerini istedik. Uluslararası bir firma olmaları önemli. Beşiktaş'a da önemli bir katkı sağlayacaklar. Beşiktaş, Türkiye'nin marka değeri olarak en iyisi. Daha iyisi var mı? Bence yok. Duruşu, tarzı, renkler, stadı ve tarihiyle bir numara" dedi. "Sponsor transfer yapacak mı?" sorusuna yanıt veren Çebi, "Getirene getirme denmez. Taraftar birini istiyorsa, siz de onu getirirseniz, ben yapınca beni göklere çıkarıyorlar, benim yerime siz göklere çıkarsınız. Onlar da anlıyorlar. Üstüne iyi bir futbolcu da getirirseniz, bundan daha fazlasını istiyorsanız, bu konu taraftar için çok önemli. Talisca da olabilir, daha iyisi de olabilir" diye konuştu.

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