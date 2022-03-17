Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.03.2022 17:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2022 17:20
    ABONE OL

    BARCELONA - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI VEREN KANALLAR! UEFA Avrupa Ligi Barcelona Galatasaray maçı şifresiz izle!

    Futbol severler tarafından gündemde yoğun bir şekilde Barcelona Galatasaray maçı şifresiz canlı veren kanallar hangileri sorusunun yanıtı araştırılır oldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ve Galatasaray takımları mücadele için hazırlanıyor, karşı karşıya gelecek olan takımlardan kimin başarılı olacağı merak ediliyor. İnternet üzerinden kesintisiz takip etmek isteyen spor severler UEFA Avrupa Ligi Barcelona Galatasaray maçı şifresiz izleme seçeneklerini öğrenmek istiyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    UEFA Avrupa Ligi Barcelona Galatasaray maçı şifresiz izle!

    Barcelona Galatasaray maçı şifresiz canlı veren kanallar hangileri? UEFA Avrupa Ligi Barcelona Galatasaray maçı şifresiz izleme seçenekleri nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Heyecanla UEFA Avrupa Ligi takibini yapan spor severler Barcelona Galatasaray maçı ile alakalı detayları incelemeye başladı ve internet üzerinden kesintisiz, şifresiz izlemek isteyenler amacıyla veriler haberimizde yer alıyor.

    📺17 Mart Perşembe Barcelona - GS maçı kesintisiz, canlı, şifresiz izle! ⚽ BARCELONA GALATASARAY MAÇI 10 MART EXXEN CANLI İZLE

    ⚽ BARCELONA GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

    Azerbaycan kanalı CBC Sport, 17 Mart Perşembe günü oynanacak Barcelona-Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacağını açıkladı.

    17 Mart Perşembe günü Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Exxen'den izleyebileceksiniz. Ayrıca karşılaşma birçok ülkeden de canlı yayınlanacak.

    👉 Barcelona - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

    BARCELONA GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI VEREN KANALLAR HANGİLERİ?

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde 10 Mart Perşembe günü 23:00'te evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Barcelona'da teknik direktör Xavi, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

        Genç çalıştırıcı, Torrent ile olan dostluğundan bahsetti. Xavi ayrıca Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu hakkında övgü dolu sözler kullandı.

        Xavi'nin öne çıkan sözleri şu şekilde:

        "Çok heyecanlıyız. Takım iyi durumda, taraftarlarımızın önünde oynayacağız, havamız şu anda çok iyi ve bu noktaya gelmek için çok çalıştık. Son maçlardaki gibi oynamaya çalışıp iyi bir sonuç almalıyız çünkü Türkiye'deki maç zor olacak.

        Domenec Torrent benim yakın dostum. 5 ay önce Katar'a geldi ve orada görüştük. Al Sadd idmanlarını izledi. Çok tecrübeli, harika ve benimle benzer futbol modelini kullanan bir teknik adam.

        Türkiye Ligi onun için farklı ve değişik bir tecrübe. Türkiye'de çok başarılı olacak. Dome'nin bu kalitesi, yeteneği var. Galatasaray'ın ligdeki yeri, kalitesiyle eşit değil. Galatasaray kısa süre içerisinde ligdeki sıralamasının çok üstüne çıkacak, bu durumdan kurtulacak.

        Kendimizi UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olarak görmüyoruz. Bizim bu turnuvada tecrübemiz yok. Sevilla, bence daha favori. Biz sadece adaylardan biriyiz ama bunu sahada göstermeliyiz.

        Galatasaray maçında rotasyon yapacağım. Çünkü yorgun oyuncularım var. Çok oynadılar ve iyi durumda değiller. Orta sahada ve hücumda değişik oyuncular kullanacağız. Daha diri oyuncular antrenmanlarda daha iyi bir görüntü sergilediler.

        TEK EKSİK ARDA TURAN

        Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
        Sarı-kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBUNDA 3. OLDU

        Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.

        Geçen sezon La Liga'yı 3. tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. E Grubu'nda Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

        Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off'unda Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eledi.

        Barcelona, La Liga'da ise 24 karşılaşmada 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

        "BENİ ŞAŞIRTAN YETENEKTE OYUNCULARI VAR, KEREM AKTÜRKOĞLU GİBİ"

        Bireysel olarak beni şaşırtan yetenekte oyuncuları var, Kerem Aktürkoğlu gibi... Galatasaray bize problemler çıkarabilecek kaliteye sahip. Bu nedenle topa sahip olduğumuzda onlara acı çektirmeliyiz.

        Inaki Pena çok cesur bir karar aldı. Burada Ter Stegen ve Neto ile rekabet halindeydi. Galatasaray'a gitti ancak onu her maç izliyoruz. Galatasaray'da çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Pena ile ilgili düşüncemiz, Barcelona'ya çok iyi dönmesi ve onunla yola devam etmek."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan’ın talimatıyla dün Rusya bugün Ukrayna
        Haberler Spor BARCELONA - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI VEREN KANALLAR! UEFA Avrupa Ligi Barcelona Galatasaray maçı şifresiz izle!
            SON DAKİKA