Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.03.2022 21:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2022 17:40
    ABONE OL

    Barcelona Galatasaray canlı maç izle! Barcelona Galatasaray maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Spor severler tarafından Barcelona Galatasaray canlı maç izle seçeneği yoğun bir şekilde araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek olan Barcelona Galatasaray takımları heyecan dolu mücadeleyi gözler önüne serecek. Akşam saatlerinde daha da artan aramalar internet üzerinden bu karşılaşmayı takip etmek istiyor ve detayları merak ediyor. Barcelona Galatasaray maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçeneği haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Barcelona Galatasaray maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Barcelona Galatasaray canlı maç izle! Barcelona Galatasaray maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. UEFA Avrupa Ligi kapsamında Süper Lig temsilcimiz Galatasaray, İspanya La Liga ekibi Barcelona takımı ile karşı karşıya gelecek ve heyecan dolu mücadeleyi gözler önüne serecek. Maçı internet üzerinden takip etmek isteyenler detayları haberimizde bulabilir.

    ⚽ BARCELONA GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

    Azerbaycan kanalı CBC Sport, 17 Mart Perşembe günü oynanacak Barcelona-Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacağını açıkladı.

    17 Mart Perşembe günü Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Exxen'den izleyebileceksiniz. Ayrıca karşılaşma birçok ülkeden de canlı yayınlanacak.

    👉 Barcelona - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

    EXXEN SPOR ÜYELİK NEDİR NASIL YAPILIR?

    EXXEN'e üye olarak , cepte, tablette, bilgisayarda, istediğin zaman, istediğin yerde exxen.com, Google Play, AppGallery, App Store, Apple TV ve Android TV'den izleyebilirsiniz.

    Barcelona Galatasaray maçını izlemek için EXXEN Spor üyesi olmalısınız.

    BARCELONA GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI VEREN KANALLAR HANGİLERİ?

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde 10 Mart Perşembe günü 23:00'te evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Barcelona'da teknik direktör Xavi, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

        Genç çalıştırıcı, Torrent ile olan dostluğundan bahsetti. Xavi ayrıca Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu hakkında övgü dolu sözler kullandı.

        Xavi'nin öne çıkan sözleri şu şekilde:

        "Çok heyecanlıyız. Takım iyi durumda, taraftarlarımızın önünde oynayacağız, havamız şu anda çok iyi ve bu noktaya gelmek için çok çalıştık. Son maçlardaki gibi oynamaya çalışıp iyi bir sonuç almalıyız çünkü Türkiye'deki maç zor olacak.

        Domenec Torrent benim yakın dostum. 5 ay önce Katar'a geldi ve orada görüştük. Al Sadd idmanlarını izledi. Çok tecrübeli, harika ve benimle benzer futbol modelini kullanan bir teknik adam.

        Türkiye Ligi onun için farklı ve değişik bir tecrübe. Türkiye'de çok başarılı olacak. Dome'nin bu kalitesi, yeteneği var. Galatasaray'ın ligdeki yeri, kalitesiyle eşit değil. Galatasaray kısa süre içerisinde ligdeki sıralamasının çok üstüne çıkacak, bu durumdan kurtulacak.

        Kendimizi UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olarak görmüyoruz. Bizim bu turnuvada tecrübemiz yok. Sevilla, bence daha favori. Biz sadece adaylardan biriyiz ama bunu sahada göstermeliyiz.

        Galatasaray maçında rotasyon yapacağım. Çünkü yorgun oyuncularım var. Çok oynadılar ve iyi durumda değiller. Orta sahada ve hücumda değişik oyuncular kullanacağız. Daha diri oyuncular antrenmanlarda daha iyi bir görüntü sergilediler.

        "BENİ ŞAŞIRTAN YETENEKTE OYUNCULARI VAR, KEREM AKTÜRKOĞLU GİBİ"

        Bireysel olarak beni şaşırtan yetenekte oyuncuları var, Kerem Aktürkoğlu gibi... Galatasaray bize problemler çıkarabilecek kaliteye sahip. Bu nedenle topa sahip olduğumuzda onlara acı çektirmeliyiz.

        Inaki Pena çok cesur bir karar aldı. Burada Ter Stegen ve Neto ile rekabet halindeydi. Galatasaray'a gitti ancak onu her maç izliyoruz. Galatasaray'da çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Pena ile ilgili düşüncemiz, Barcelona'ya çok iyi dönmesi ve onunla yola devam etmek."

        Torrent ve Pena Eski Takımına Karşı

        Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile kaleci Inaki Pena, eski takımlarına karşı mücadele edecek.

        İspanyol teknik adam, 2007'de vatandaşı Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak Barcelona B takımında görev aldı. Bir yıl sonda A takım teknik ekibinde yer alan Torrent, 4 yıl boyunca Guardiola yönetiminde başarılı bir süreç geçirdi.

        Galatasaray'ın ara transfer döneminde Barcelona'dan kiraladığı Pena ise 2013'ten ocak ayının sonuna kadar bordo-lacivertlilerde çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.

        Teknik ekipte yer alan yardımcı antrenör Jordi Gris ile kaleci antrenörü Ricard Segarra da uzun süre Barcelona'da görev yaptı.

        Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan da bir dönem Barcelona forması giymişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan’ın talimatıyla dün Rusya bugün Ukrayna
        Haberler Spor Barcelona Galatasaray canlı maç izle! Barcelona Galatasaray maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
            SON DAKİKA