Suudi kulübü Al Nassr’dan ayrılmak için masaya oturacak olan Talisca için Beşiktaş hazıra geçti

Beşiktaş, eski yıldızı Talisca'ya yeniden kavuşmak için önemli bir fırsat ele geçirdi. . Almowaten ve Al Kas'ta yer alan habere göre Anderson Talisca'nın menajeri, Al Nassr başkanıyla görüşmek için iki gün içinde Riyad'a gidecek. Anderson Talisca'nın sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmak istediği belirtilirken görüşmenin ana konusu da bu olacak. Bu arada Al Nassr kulübünün taratarları da yönetimlerine bu konuda oldukça tepkili. Talisca'nın takımından ayrılması durumunda Beşiktaş yönetimi vakit kaybetmeden Brezilyalı oyuncunun menajeri ile masaya oturacak.
JOSEF'TEN OLAY CEVAP
Beşiktaşlı Josef kendisine ağlama emojisi gönderen bir Galatasaraylı'ya cevap verdi. Brezilyalı oyuncu, "Şimdi anlıyorum nasıl 56 kupanız var" dedi.
BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ ANLAŞMA
Beşiktaş bugün kripto varlık platformu Rain ile forma göğüs sponsorluğu için 2 yılık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş'ın kasasına toplam 13.5 milyon dolar (200 milyon TL) girecek. Mali açıdan zor günler geçiren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar, kripto varlık platformu Rain ile bugün önemli bir anlaşmaya imza atacak... Beşiktaş'ın Rain ile 2022-23 ve 20223-24 sezonları için göğüs sponsorluğu konusunda anlaşma sağladığı ve toplamda 13.5 milyon dolar (Yaklaşık 200 milyon TL) civarında parayı kasasına koyacağı öğrenildi. Bu rakam TL bazında şimdiye kadarki en büyük sponsorluk anlaşması olacak. Beşiktaş'ın 2 sezondur göğüs sponsoru olan Beko'nun ise formanın sırt kısmına geçeceği bildirildi. Öte yandan Beşiktaş'ın Rain ile forma sponsorluğu dışında kripto para ve Fan Token alanlarında da işbirliği yapacağı da gelen haberler arasında. Siyah-Beyazlılar'ın uzun süredir kripto alanında adım atacağı konuşuluyor.