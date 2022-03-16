Suudi kulübü Al Nassr’dan ayrılmak için masaya oturacak olan Talisca için Beşiktaş hazıra geçti





TOFAŞ, TREVİSO'YU KONUK EDİYOR

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda lider durumda bulunan TOFAŞ, 5. hafta mücadelesinde bugün İtalya temsilcisi Nutribullet Treviso'yu ağırlayacak. TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı olarak ekranlara gelecek. TOFAŞ 22 Mart Salı günü ise Manresa'ya konuk olacak.



GÜN'DEN TERİM'E OLAY GÖNDERME

İspanyol basınına konuşan yönetici Işıtan Gün flaş açıklamalar yaptı. Torrent'ten övgüyle bahseden Gün, "Çok çalışıyor, pozitif, saha dışı konularda enerjisini boşa harcamıyor" dedi. Torrent konusunda saha dışı konulara vurgu yapan Gün'ün Fatih Terim'e göndermede bulunduğu iddia ediliyor. Terim'in TFF ile ilgili sert açıklamaları ve aldığı cezaların yönetim içinde çok büyük rahatsızlıklar yarattığı konuşuluyordu.



OMAR VE NELSSON MİLLİ TAKIMDA

Geçirdiği talihsiz kazanın ardından büyük bir mucizeye imza atarak futbola geri dönen Omar Elabdellaoui uzun bir aradan sonra Norveç Milli Takımı'na davet edildi. Omar'ın dışında son zamanların formda ismi Victor Nelsson da Danimarka Milli Takımı'nın kadrosuna alındı.



ŞAMPİYON GİBİ UĞURLAMA

Trabzonspor taraftarları, Süper Lig'in 30.haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçı öncesi büyük bir organizasyon için hazırlanıyor. Şampiyonluk için sabırsızlanan bordo-mavili futbolseverler, takımlarına Rize yolculuğu öncesi takıma unutulmayacak bir uğurlama gerçekleştirecek. Alınan bilgilere göre tesislerden başlayacak olan uğurlama Rize il sınırındaki Of'a kadar devam edecek. Bunun dışında her ilçede de ayrıca organizasyonlar düzenleneceği gelen haberler arasında.



VİTOR HUGO UMUT VERDİ

Vitor Hugo, tedavisinin çok iyi gittiğine dair sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Tecrübeli stoperin kontrolleri de sürekli yapılıyor ve bu konuda teknik ekiple fikir alışverişi gerçekleştiriliyor.

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