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    Suudi kulübü Al Nassr’dan ayrılmak için masaya oturacak olan Talisca için Beşiktaş hazıra geçti

    Talisca, Suudi kulübü Al Nassr’dan ayrılmak için masaya oturuyor. Ayrılık gerçekleşirse Beşiktaş yönetimi eski yıldızı için hemen devreye girecek. İşte sizler için derlediğimiz 16 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kartal pusuda

    Beşiktaş, eski yıldızı Talisca'ya yeniden kavuşmak için önemli bir fırsat ele geçirdi. . Almowaten ve Al Kas'ta yer alan habere göre Anderson Talisca'nın menajeri, Al Nassr başkanıyla görüşmek için iki gün içinde Riyad'a gidecek. Anderson Talisca'nın sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmak istediği belirtilirken görüşmenin ana konusu da bu olacak. Bu arada Al Nassr kulübünün taratarları da yönetimlerine bu konuda oldukça tepkili. Talisca'nın takımından ayrılması durumunda Beşiktaş yönetimi vakit kaybetmeden Brezilyalı oyuncunun menajeri ile masaya oturacak.



    JOSEF'TEN OLAY CEVAP
    Beşiktaşlı Josef kendisine ağlama emojisi gönderen bir Galatasaraylı'ya cevap verdi. Brezilyalı oyuncu, "Şimdi anlıyorum nasıl 56 kupanız var" dedi.



    BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ ANLAŞMA
    Beşiktaş bugün kripto varlık platformu Rain ile forma göğüs sponsorluğu için 2 yılık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş'ın kasasına toplam 13.5 milyon dolar (200 milyon TL) girecek. Mali açıdan zor günler geçiren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar, kripto varlık platformu Rain ile bugün önemli bir anlaşmaya imza atacak... Beşiktaş'ın Rain ile 2022-23 ve 20223-24 sezonları için göğüs sponsorluğu konusunda anlaşma sağladığı ve toplamda 13.5 milyon dolar (Yaklaşık 200 milyon TL) civarında parayı kasasına koyacağı öğrenildi. Bu rakam TL bazında şimdiye kadarki en büyük sponsorluk anlaşması olacak. Beşiktaş'ın 2 sezondur göğüs sponsoru olan Beko'nun ise formanın sırt kısmına geçeceği bildirildi. Öte yandan Beşiktaş'ın Rain ile forma sponsorluğu dışında kripto para ve Fan Token alanlarında da işbirliği yapacağı da gelen haberler arasında. Siyah-Beyazlılar'ın uzun süredir kripto alanında adım atacağı konuşuluyor.



        LARİN'E SON TALİP REAL BETİS
        İspanyol kulübünün Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Kanadalı yıldızı istediği belirtiliyor. Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'in geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-Beyazlılar'la henüz anlaşma sağlayamayan Kanadalı yıldıza yeni bir talip çıktı. La Liga'da sezonun flaş takımı Real Betis'in Larin'in menajeriyle temasa geçtiği iddia ediliyor. İngiltere'den de talipleri olan yıldız futbolcunun sezon sonunda kesin kararını vereceği belirtiliyor. Larin'in Beşiktaş'la yola devam etme ihtimalinin ise çok düşük olduğu öğrenildi.



        RÜZGARI TERSİNE ÇEVİRDİ
        Torrent, Barcelona ve Beşiktaş derbisindeki performansıyla yavaş yavaş taraftarların kalbine girmeyi başardı. Terim'in yerine göreve gelen Torrent en sonunda rüzgarı tersine çevirdi. İlk 3 maçından 3 yenilgiyle ayrılan ve kendisini büyük bir eleştiri yağmurunun altında bulan İspanyol hoca, Barcelona ve Beşiktaş maçlarındaki performansıyla ilk kez spor medyasından övgü aldı. Torrent hem açıklamaları hem de futbolcularla sıcak diyaloğuyla da taraftarların kalbine girmeyi de başardı. Galatasaray'ın özellikle fiziki anlamda yaşadığı büyük yükseliş herkesin dikkatini çekiyor.



        TORRENT ONU AFFETMEDİ!
        Halil Dervişoğlu son 4 resmi maçta 1 dakika bile süre alamadı. Rizespor ve Beşiktaş önünde maç kadrosuna bile alınmayan genç yıldızla ilgili Torrent'in bu tavrında Göztepe maçında yaşananlar var. Halil'in Galatasaray'a galibiyeti getiren penaltı kararı sırasında yedek kulübesinde tepkisiz kaldığı görüntüler kameralara yansımış ve taraftarların büyük tepkisini toplamıştı. Torrent'in gösterdiği bu tavır nedeniyle milli futbolcuyu takımdan kestiği gelen bilgiler arasında.



            NWAKAEME'NİN HEDEFİ 5'TE 5
            Forma giydiği son 4 maçta da gol atan Nwakaeme, şimdi de Rize'yi gözüne kestirdi. Süper Lig'de forma giydiği son 4 maçta da fileleri havalandırarak 5 gol atan Nwakaeme, Rize'yi de gözüne kestirdi. Ligde 11 gol 10 asistle oynayan ve Bordo-Mavili takımdaki en golcü dönemi geçiren Nwakaeme, Rize deplasmanında da gol atmak istiyor. Form grafiği oldukça yüksek olan deneyimli futbolcunun bugüne kadar Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı 6 maçın 5'inde skora katkı sağlaması da dikkat çekti. Nwakaeme'nin kariyeri boyunca Rizespor'a karşı 4 gol 4 asisti bulunuyor.



            MESUT'TAN ARDA'YA: DÜNYA STARI OLACAK
            Mesut Özil, F.Bahçe You- Tube kanalında Arda Güler'in performansını yorumladı. Deneyimli oyuncu, genç mevkidaşı hakkında şunları söyledi: "Süper gol, süper asist. World Class (Dünya Standartlarında), kalite. Dünya starı olacak kardeşim." Mesut Özil'in bu sözleri büyük yankı uyandırdı.



            FENER'E PFDK ŞOKU
            F.Bahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç resmi site ve sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar ve sportmenliğe aykırı davranışlar nedeniyle PFDK'ya sevkedildi.



                PEDALLAR TARİH VE DOĞA İÇİN ÇEVRİLECEK
                Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. 10-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon, 14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Toplam bin 303 km yol kat edilecek.



                ECZACIBAŞI KUPAYI KULPUNDAN YAKALADI
                Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final serisi ilk maçında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti. Eczacıbaşı, 22 Mart Salı günü Almanya'da kupayı müzesine götürebilmek için parkeye çıkacak. CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde VakıfBank, bugün 18.00'de Polonya'nın Rzeszow takımını 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk edecek.



                TOFAŞ, TREVİSO'YU KONUK EDİYOR
                Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda lider durumda bulunan TOFAŞ, 5. hafta mücadelesinde bugün İtalya temsilcisi Nutribullet Treviso'yu ağırlayacak. TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı olarak ekranlara gelecek. TOFAŞ 22 Mart Salı günü ise Manresa'ya konuk olacak.

                GÜN'DEN TERİM'E OLAY GÖNDERME
                İspanyol basınına konuşan yönetici Işıtan Gün flaş açıklamalar yaptı. Torrent'ten övgüyle bahseden Gün, "Çok çalışıyor, pozitif, saha dışı konularda enerjisini boşa harcamıyor" dedi. Torrent konusunda saha dışı konulara vurgu yapan Gün'ün Fatih Terim'e göndermede bulunduğu iddia ediliyor. Terim'in TFF ile ilgili sert açıklamaları ve aldığı cezaların yönetim içinde çok büyük rahatsızlıklar yarattığı konuşuluyordu.

                OMAR VE NELSSON MİLLİ TAKIMDA
                Geçirdiği talihsiz kazanın ardından büyük bir mucizeye imza atarak futbola geri dönen Omar Elabdellaoui uzun bir aradan sonra Norveç Milli Takımı'na davet edildi. Omar'ın dışında son zamanların formda ismi Victor Nelsson da Danimarka Milli Takımı'nın kadrosuna alındı.

                ŞAMPİYON GİBİ UĞURLAMA
                Trabzonspor taraftarları, Süper Lig'in 30.haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçı öncesi büyük bir organizasyon için hazırlanıyor. Şampiyonluk için sabırsızlanan bordo-mavili futbolseverler, takımlarına Rize yolculuğu öncesi takıma unutulmayacak bir uğurlama gerçekleştirecek. Alınan bilgilere göre tesislerden başlayacak olan uğurlama Rize il sınırındaki Of'a kadar devam edecek. Bunun dışında her ilçede de ayrıca organizasyonlar düzenleneceği gelen haberler arasında.

                VİTOR HUGO UMUT VERDİ
                Vitor Hugo, tedavisinin çok iyi gittiğine dair sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Tecrübeli stoperin kontrolleri de sürekli yapılıyor ve bu konuda teknik ekiple fikir alışverişi gerçekleştiriliyor.

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                Tarihi rivayet hayat buldu
                Haberler Spor Suudi kulübü Al Nassr’dan ayrılmak için masaya oturacak olan Talisca için Beşiktaş hazıra geçti
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