Özel Haber I Torrent çizik atmıştı! Halil Dervişoğlu'na Milli Takım şoku

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere'nin Brentford takımından kiraladığı Halil Dervişoğlu için işler yolunda gitmiyor... Galatasaray'ın Süper Lig'de 21 Şubat'ta deplasmanda oynadığı ve tansiyonun bir hayli yüksek olduğu Göztepe maçında takımının son anlarda penaltı kazanması sırasında tüm futbolcuların sevince boğulmasına rağmen kulübede tepkisiz kalan Halil Dervişoğlu, Sarı-Kırmızılı kulüpte gözden çıkarıldı.