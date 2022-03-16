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    • Spor
    • 16.03.2022 14:17
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    • 16.03.2022 14:17
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    Özel Haber I Torrent çizik atmıştı! Halil Dervişoğlu'na Milli Takım şoku

    Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın 21 Şubat'ta Göztepe ile oynadığı maçta takımının son anlarda kazandığı penaltıda kulübede tepkisiz kalan ve bu karşılaşma sonrası oynanan 4 mücadelede forma şansı bulamayan Halil Dervişoğlu, A Milli Takım'da da forma giyemeceği öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Halil Dervişoğlu’na şok üstüne şok

    Galatasaray'ın sezon başında İngiltere'nin Brentford takımından kiraladığı Halil Dervişoğlu için işler yolunda gitmiyor... Galatasaray'ın Süper Lig'de 21 Şubat'ta deplasmanda oynadığı ve tansiyonun bir hayli yüksek olduğu Göztepe maçında takımının son anlarda penaltı kazanması sırasında tüm futbolcuların sevince boğulmasına rağmen kulübede tepkisiz kalan Halil Dervişoğlu, Sarı-Kırmızılı kulüpte gözden çıkarıldı.

    Teknik direktör Domenec Torrent'in Göztepe maçı sonrası lig ve Avrupa'da olmak üzere oynanan toplam 4 karşılaşmada hiç süre vermediği Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da formayı unuturken, genç futbolcu büyük bir şokla daha karşı karşıya.

    A Milli Takım'da son dönemde kendisine yer edinmeyi başaran ve Ay-Yıldızlı forma altında goller de bulan Halil'in, Türkiye'nin 24 Mart'ta Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosuna dahil edilmesinin beklenmediği öğrenildi.

        Galatasaray'daki formasını kaptırması ve son dönemde süre alamaması sebebiyle A Milli Takıma davet edilmesi beklenmeyen Halil Dervişoğlu, Ay-Yıldızlı takımdaki yerini de kaybetmesi halinde çifte bir şok yaşamış olacak.

        A Milli Takım ile ilk maçına geçtiğimiz mayıs ayında çıkan Halil, Ay-Yıldızlı forma altında 9 karşılaşmada 4 gol atarak iyi bir performans ortaya koymuştu.
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        Haberler Spor Özel Haber I Torrent çizik atmıştı! Halil Dervişoğlu'na Milli Takım şoku
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