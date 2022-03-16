Özel Haber I Torrent çizik atmıştı! Halil Dervişoğlu'na Milli Takım şoku

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere'nin Brentford takımından kiraladığı Halil Dervişoğlu için işler yolunda gitmiyor... Galatasaray'ın Süper Lig'de 21 Şubat'ta deplasmanda oynadığı ve tansiyonun bir hayli yüksek olduğu Göztepe maçında takımının son anlarda penaltı kazanması sırasında tüm futbolcuların sevince boğulmasına rağmen kulübede tepkisiz kalan Halil Dervişoğlu, Sarı-Kırmızılı kulüpte gözden çıkarıldı.
Teknik direktör Domenec Torrent'in Göztepe maçı sonrası lig ve Avrupa'da olmak üzere oynanan toplam 4 karşılaşmada hiç süre vermediği Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da formayı unuturken, genç futbolcu büyük bir şokla daha karşı karşıya.
A Milli Takım'da son dönemde kendisine yer edinmeyi başaran ve Ay-Yıldızlı forma altında goller de bulan Halil'in, Türkiye'nin 24 Mart'ta Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosuna dahil edilmesinin beklenmediği öğrenildi.