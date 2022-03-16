Özel Haber I Hiç 90 dakika oynamadı! Genç yıldız Arda Güler gümbür gümbür

Beşiktaş'ta uzun süredir kayıplarda olan Oğuzhan Özyakup ise, 606 dakika görev aldığı Süper Lig'de sadece 1 asist yaptı. 13 maçta oynayan tecrübeli oyuncunun 90 dakika forma giydiği bir karşılaşma yok.

Oğuzhan'ın en uzun süre oyunda kaldığı maç 76 dakika ile Altay sınavı… Sakatlıklarla boğuşan tecrübeli oyuncu yaklaşık 4 aydır skora katkı sağlayamıyor. Bu sezon 13 lig maçında forma giyen Oğuzhan son 4 sezonda 19 maçın üzerine çıkamadı.