Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.03.2022 14:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2022 14:46
    ABONE OL

    Özel Haber I Hiç 90 dakika oynamadı! Genç yıldız Arda Güler gümbür gümbür

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’nin genç yıldızı, gol ve asistleriyle Sarı-Lacivertliler’in gönlünde taht kurmayı başardı… Avrupa’nın önemli scoutlarının peşinden koştuğu genç yetenek Süper Lig’de çok az süre almasına rağmen futbol camiasında iz bıraktı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Arda Güler gümbür gümbür

    Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 160 dakika sahada kaldı. En fazla süre aldığı maç ise Kasımpaşa sınavıydı… 6 maçta görev alan Arda, 1 gol ve 2 asist üretti.

    17 yaşındaki genç yıldız, Antalyaspor maçında 3 dakika süre aldı. 1 asist yaptı. Son oynanan Alanyaspor karşılaşmasında ise 16 dakikada 1 gol ve 1 asiste imza attı.

    Beşiktaş'ta uzun süredir kayıplarda olan Oğuzhan Özyakup ise, 606 dakika görev aldığı Süper Lig'de sadece 1 asist yaptı. 13 maçta oynayan tecrübeli oyuncunun 90 dakika forma giydiği bir karşılaşma yok.

    Oğuzhan'ın en uzun süre oyunda kaldığı maç 76 dakika ile Altay sınavı… Sakatlıklarla boğuşan tecrübeli oyuncu yaklaşık 4 aydır skora katkı sağlayamıyor. Bu sezon 13 lig maçında forma giyen Oğuzhan son 4 sezonda 19 maçın üzerine çıkamadı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tarihi rivayet hayat buldu
    Haberler Spor Özel Haber I Hiç 90 dakika oynamadı! Genç yıldız Arda Güler gümbür gümbür
        SON DAKİKA