Lyon'un Şef Scoutu Bruno Cheyrou Barcelona karşısında Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu Marcao, Nelsson ve Mostafa Mohamed'i izleyecek

Galatasaray'da Barcelona bereketi yaşanıyor... Geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve çok iyi bir oyun ortaya koyan Galatasaray'da başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere birçok isim Avrupa basınında manşetleri süsledi.

Barcelona maçı sonrası ilk olarak Lyon kulübü Galatasary'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu geçtiğimiz pazar günü oynanan Beşiktaş derbisinde canlı olarak takip ederken, Fransız devinin Şef Scoutu Bruno Cheyrou, İstanbul'dan ayrılmadı.

Yarınki Barcelona maçında Kerem Aktürkoğlu'nu bir kez daha izleyecek olan Lyon'un Şef Scoutu Bruno Cheyrou'nun gözünün diğer Galatasaraylı oyuncularda da olacağı belirtiliyor.

Galatasaray'da yarınki Barcelona maçında Kerem ile birlikte Marcao, Victor Nelsson ve Mostafa Mohamed için de Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin scoutlarının NEF Stadyumu'nda yer alacağı öğrenildi.

Kerem'i izleyen Lyon Şef Scoutu Cheyrou'nun Beşiktaş derbisindeki performansından etkilendiği Mohamed'i Barcelona maçında yakın mercek altına alacağı, Nelsson için İtalya'dan, Marcao için ise Fransa ve İtalya'dan temsilcilerin NEF Stadyumu'nda yer alacağı belirtiliyor.

Barcelona'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırarak tarihi bir başarıya imza atmak isteyen Galatasaray, bir yandan da başta Kerem, Marcao, Nelsson ve Mohamed olmak üzere genç yıldızlarını Katalan devine karşı gösterecekleri etkili performans sonrası yüksek rakamlara satmayı hedefliyor.