SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan MHK ve Kulüpler Birliği hakkında şok sözler: Çıkarız...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, canlı yayında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Elmas konuşmasında çok önemli konulara değinirken, MHK'nın 13 hakemi görevden almasıyla ilgili de konuştu. Galatasaray Başkanı konuyla ilgili olarak, "Maalesef Kulüpler Birliği adına gidilerek, mutabık olunmayan bir liste, Kulüpler Birliği'nin gücü kullanılarak MHK ve TFF'ye gitti." dedi. Süper Lig AŞ'nin mevcut durumda kurulmasının mümkün olmadığını dile getiren Elmas, "Gerekirse Kulüpler Birliği'nden çıkarız" diyerek rest çekti. Elmas ayrıca yayın ihalesi süreciyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

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Burak Elmas'ın açıklamasından önemli notlar

Kuruluş felsefemiz, Türk olmayan kulüpleri yenmek ve Galatasaray bunlardan hiçbir zaman kopmadı. Bunun sonucunda da futbolda tek Avrupa kupası alan kulübüz. Bu yetmez, bunu her branşta devam ettirmek istiyoruz.

Türk futbolu, gelir açısından, yönetsel açıdan, bunu sadece TFF açısından değil kulüpler açısından da söylüyorum, dibe vurmuş durumda. Problemleri halının altına süpürmeyen kulüpler, başarılı olacak. Popüler olmama imkanını göze alarak, son derece cesur kararlar alarak Galatasaray'ın bu kaostan çıkan ilk kulüp olması için pozitif girişimler yapıyoruz.