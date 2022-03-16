SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan MHK ve Kulüpler Birliği hakkında şok sözler: Çıkarız...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, canlı yayında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Elmas konuşmasında çok önemli konulara değinirken, MHK'nın 13 hakemi görevden almasıyla ilgili de konuştu. Galatasaray Başkanı konuyla ilgili olarak, "Maalesef Kulüpler Birliği adına gidilerek, mutabık olunmayan bir liste, Kulüpler Birliği'nin gücü kullanılarak MHK ve TFF'ye gitti." dedi. Süper Lig AŞ'nin mevcut durumda kurulmasının mümkün olmadığını dile getiren Elmas, "Gerekirse Kulüpler Birliği'nden çıkarız" diyerek rest çekti. Elmas ayrıca yayın ihalesi süreciyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Burak Elmas'ın açıklamasından önemli notlar
Kuruluş felsefemiz, Türk olmayan kulüpleri yenmek ve Galatasaray bunlardan hiçbir zaman kopmadı. Bunun sonucunda da futbolda tek Avrupa kupası alan kulübüz. Bu yetmez, bunu her branşta devam ettirmek istiyoruz.
Türk futbolu, gelir açısından, yönetsel açıdan, bunu sadece TFF açısından değil kulüpler açısından da söylüyorum, dibe vurmuş durumda. Problemleri halının altına süpürmeyen kulüpler, başarılı olacak. Popüler olmama imkanını göze alarak, son derece cesur kararlar alarak Galatasaray'ın bu kaostan çıkan ilk kulüp olması için pozitif girişimler yapıyoruz.
"HEDEFİMİZ, BÜTÇEYİ 30-35 MİLYON CİVARINA İNDİRMEK"
Hedefimiz, bütçeyi 30-35 milyon civarına indirmek. Sporda asıl yöneticilik kabiliyeti, doğru bütçeyle başarı elde etmek. Biz, zor olanın peşinden gidiyoruz. Geçmişte bu zararları eden yönetimler, yöneticiler, hiçbir şey olmamış gibi dolaşıyorlar ortada.
"GALATASARAY'IN 5-10 SENESİNİ DÜŞÜNMEK GEREKLİLİĞİ VAR"
Bizim baştan bir stratejimiz vardı ve bu stratejinin hala doğru olduğunu düşünüyorum. Uygulamada, arzu ettiğiniz hıza ulaşamayabilirsiniz ancak bu stratejiden asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'ın 5-10 senesini düşünmek gerekliliği var.
"3 BAŞKAN 9 HAKEMİN İSMİNİ MHK'YE VERDİ!"
Sanıyorum aralık ayı olabilir, Kulüpler Birliği adına üç başkanımız, MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya giderek 9 hakemin maç yönetmemesi adına talepte bulundular. Bu listedeki isimlerin çoğu, hatta hepsi, bu listede varlar. Üstüne 4 hakem daha var. Maalesef Kulüpler Birliği adına gidilerek, mutabık olunmayan bir liste, Kulüpler Birliği'nin gücü kullanılarak MHK ve TFF'ye gitti. O gün itibarıyla, Kulüpler Bİrliği'nin birlikteliği bu dönemliğine sona ermişti.
"9 HAKEMİN, LİSTE DIŞI KALMASI BENİ RAHATSIZ EDİYOR"
9 hakemin, liste dışı kalması beni rahatsız ediyor. Hangi maçta, hangi takıma hata yapmışlar? Bunu incelemek lazım. Kalanlar niye kaldı, gidenler niye gitti? Bu hakemlerin gitmesini isteyenler oldu mu? Hangi maçları iyi yönetmedikleri için görevden alındılar? Bazı kulüplerin hakem atamalarında orantısız isteği olmuş mudur? Bunlar olurken, istediğiniz kadar hakem, TFF Başkanı, MHK Başkanı değiştirin. Sadece anlık kamuoyunda tepkiler azalır.
Bir takım kulüpler, bu bozuk sistemden avantaj ağlıyor. Bu bozuk sistemin düzelmesini istemiyorlar. Çalışan ve adaletli bir sistem istiyoruz. Böyle bir sistemde başarılı oluruz.