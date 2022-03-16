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    • Spor
    • 16.03.2022 15:32
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    • 16.03.2022 16:03
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    SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan MHK ve Kulüpler Birliği hakkında şok sözler: Çıkarız...

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray Başkanı Burak Elmas, katıldığı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Elmas, MHK'nın hakemlerle ilgili kararına da değinerek "3 kulüp başkanı Kulüpler Birliği'nin adını kullanarak mutabık olunmayan bir listeyi MHK ve TFF'ye verdi." dedi. Galatasaray Başkanı Kulüpler Birliği ile ilgili olarak ise "Böyle devam ederse çıkarız" diyerek rest çekti.

    Elmas’tan Kulüpler Birliği ile ilgili flaş sözler

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, canlı yayında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Elmas konuşmasında çok önemli konulara değinirken, MHK'nın 13 hakemi görevden almasıyla ilgili de konuştu. Galatasaray Başkanı konuyla ilgili olarak, "Maalesef Kulüpler Birliği adına gidilerek, mutabık olunmayan bir liste, Kulüpler Birliği'nin gücü kullanılarak MHK ve TFF'ye gitti." dedi. Süper Lig AŞ'nin mevcut durumda kurulmasının mümkün olmadığını dile getiren Elmas, "Gerekirse Kulüpler Birliği'nden çıkarız" diyerek rest çekti. Elmas ayrıca yayın ihalesi süreciyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

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    Burak Elmas'ın açıklamasından önemli notlar
    Kuruluş felsefemiz, Türk olmayan kulüpleri yenmek ve Galatasaray bunlardan hiçbir zaman kopmadı. Bunun sonucunda da futbolda tek Avrupa kupası alan kulübüz. Bu yetmez, bunu her branşta devam ettirmek istiyoruz.

    Türk futbolu, gelir açısından, yönetsel açıdan, bunu sadece TFF açısından değil kulüpler açısından da söylüyorum, dibe vurmuş durumda. Problemleri halının altına süpürmeyen kulüpler, başarılı olacak. Popüler olmama imkanını göze alarak, son derece cesur kararlar alarak Galatasaray'ın bu kaostan çıkan ilk kulüp olması için pozitif girişimler yapıyoruz.

    "HEDEFİMİZ, BÜTÇEYİ 30-35 MİLYON CİVARINA İNDİRMEK"
    Hedefimiz, bütçeyi 30-35 milyon civarına indirmek. Sporda asıl yöneticilik kabiliyeti, doğru bütçeyle başarı elde etmek. Biz, zor olanın peşinden gidiyoruz. Geçmişte bu zararları eden yönetimler, yöneticiler, hiçbir şey olmamış gibi dolaşıyorlar ortada.

    "GALATASARAY'IN 5-10 SENESİNİ DÜŞÜNMEK GEREKLİLİĞİ VAR"
    Bizim baştan bir stratejimiz vardı ve bu stratejinin hala doğru olduğunu düşünüyorum. Uygulamada, arzu ettiğiniz hıza ulaşamayabilirsiniz ancak bu stratejiden asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'ın 5-10 senesini düşünmek gerekliliği var.

    "3 BAŞKAN 9 HAKEMİN İSMİNİ MHK'YE VERDİ!"
    Sanıyorum aralık ayı olabilir, Kulüpler Birliği adına üç başkanımız, MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya giderek 9 hakemin maç yönetmemesi adına talepte bulundular. Bu listedeki isimlerin çoğu, hatta hepsi, bu listede varlar. Üstüne 4 hakem daha var. Maalesef Kulüpler Birliği adına gidilerek, mutabık olunmayan bir liste, Kulüpler Birliği'nin gücü kullanılarak MHK ve TFF'ye gitti. O gün itibarıyla, Kulüpler Bİrliği'nin birlikteliği bu dönemliğine sona ermişti.

    "9 HAKEMİN, LİSTE DIŞI KALMASI BENİ RAHATSIZ EDİYOR"
    9 hakemin, liste dışı kalması beni rahatsız ediyor. Hangi maçta, hangi takıma hata yapmışlar? Bunu incelemek lazım. Kalanlar niye kaldı, gidenler niye gitti? Bu hakemlerin gitmesini isteyenler oldu mu? Hangi maçları iyi yönetmedikleri için görevden alındılar? Bazı kulüplerin hakem atamalarında orantısız isteği olmuş mudur? Bunlar olurken, istediğiniz kadar hakem, TFF Başkanı, MHK Başkanı değiştirin. Sadece anlık kamuoyunda tepkiler azalır.

    Bir takım kulüpler, bu bozuk sistemden avantaj ağlıyor. Bu bozuk sistemin düzelmesini istemiyorlar. Çalışan ve adaletli bir sistem istiyoruz. Böyle bir sistemde başarılı oluruz.

        "GALATASARAY'A SEZON İÇERİSİNDE CİDDİ BİR OPERASYON YAPILDI"
        Galatasaray'a sezon içerisinde ciddi bir operasyon yapıldı. Operasyon haftalarında ciddi hatalar yapan hakemler de liste dışı kaldı. Geçen gün bir liste çıkarttım. Hangi hakemin, hangi takımın maçlarını yönettiğini ve hangi takımların maçlarından sonra cezalandırıldığını istedim. Belli kulüplerin aleyhine hata yapan hakemlerin ceza aldığı ve o kulüplerin az hakemle devam ettiği ortaya çıkacak.

        Bundan sonra yenilikçilerle, gelenekçilerin mücadelesi daha şiddetli şekilde devam edecek. Yeni dünya düzeninde, kurumsal devam etmeliyiz. Eski zihniyetle devam edemeyiz. 'Devlet yardım eder, kulüpleri batırmazlar' mantığıyla bu işler devam etmez.

        "(TRABZONSPOR) SON DERECE BAŞARILI GİDİYORLAR"
        Trabzonspor çok ciddi bir emek harcadı. Emek hırsızlığı yapmamak lazım. Son derece başarılı gidiyorlar. Bu konuları birbiriyle karıştırmayalım. Bizim sorunumuz lobiler ve sistem sorunu.

        "CEZALARIN ARTIK ACIMASIZ OLMASI LAZIM"
        UEFA'nın FFP kuralları her ülkede uygulanmalı. Ancak Türkiye'de buna gözlerimizi kapattık. Denetimler gevşerse, borçlarını azaltmak isteyen yönetimler linç ediliyor. Ben, kulübümü batırmak istemiyorum. Cezaların artık acımasız olması lazım.

        "SÜPER LİG AŞ MEVCUT KULÜPLER BİRLİĞİ YAPISIYLA KURULAMAZ"
        Süper Lig AŞ mevcut Kulüpler Birliği yapısıyla kurulamaz. Son derece samimiyetsiz ortam var. Böyle devam ederse, Kulüpler Birliği'nden çıkarız. Erteleme konusunu TFF, Kulüpler Birliği'ne sordu. Barcelona maçını oynamadan 'Kar geliyor, birçok takım mağdur olabilir. Sahalar bozulur ve sakatlıklar olur' dedik. Bazı kulüpler, 'O istiyorsa yapmayayım' diyor. Oy çokluğu ile TFF'ye olumsuz yanıt verildi. Hakem kararlarından bazı kulüpler çok memnun, bazı kulüpler değil. Çalışmadığını düşündüğümüz MHK sisteminde alınan bu karar için bile aramızda anlaşamıyoruz.

        "İHALE ŞARTLARINA UYMAYAN TEKLİF VERDİLER"
        Mevcut yayıncı 500 milyon $'dan ihale aldı. Her sene indirim aldı. 200 milyon $'a kadar indi. Ödeyemediği zaman indirim alıyor. 500 milyon $'a imza atıyorsunuz ve buna göre harcamalar yapıyorsunuz. Siz rakamdan vazgeçiyorsunuz ama benim alacaklım vazgeçmiyor.

        Yayıncı kuruluş yeniden ihaleye girdi. İhale şartlarına uymayan teklif verdiler. Bu senenin altına indiler. Siz hesabınızı yanlış yapacaksınız ama ben kulüp olarak bunun bedelini ödeyeceğim! Galatasaray olarak bunun kabul edilmemesini istiyorum.

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        Tarihi rivayet hayat buldu
        Haberler Spor SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan MHK ve Kulüpler Birliği hakkında şok sözler: Çıkarız...
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