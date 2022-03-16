Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Domenec Torrent'ten dikkat çeken sözler: Barça'ya karşı çok akıllı olmayacaktır...

Katalan basınının taraftarların Nef Stadı'nda oluşturacağı atmosferin Barcelona için zorlayıcı olacağını söylemesi üzerine Torrent, "Taraftarlarımız çok güçlü. Onların desteğiyle zor dakikaları atlatabiliyoruz. Zor bir hafta geçirdik. Takımın her zamankinden fazla desteğe ihtiyacı var. Önümüzdeki maçta da taraftarımızın desteğiyle zor zamanları atlatarak iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu dışında tam kadro olduklarını anlatarak, "Sadece Arda sakat olduğu için kadroda değil. Halil'in dün ateşi vardı. Onun için doktorumuzla konuşmamız gerekiyor. Onun dışında takımın tamamı kadroya dahil olabilecek durumda hazır bir şekilde bekliyor." ifadelerini kullandı.