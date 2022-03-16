Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Domenec Torrent'ten dikkat çeken sözler: Barça'ya karşı çok akıllı olmayacaktır...

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'lık ilk maçın rövanşında karşılaşacakları İspanya temsilcisi Barcelona karşısında tur atlamak için çalıştıklarını söyledi.
İspanyol teknik adam, Nef Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 20.45'te başlayacak maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Barcelona'nın dünyanın en iyi 5 takımından biri olduğunu dile getiren Torrent, "Barcelona gibi bireysel kalitesi çok üstün olan oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynamak çok farklı. Amacımız tur atlamak ve bunun için çalışıyoruz. Oyun anlayışımız da buna odaklanmış olacak. Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar bizimle oynadıktan sonraki maçta 4 gol atmalarına baksınlar. Bizim takımımızın Barcelona'ya karşı yaptığı mücadeleyi adil bir şekilde değerlendirmek gerekir. Rakibimiz şu anda dünyanın en iyi 5 takımından biri." diye konuştu.
Son bir haftada 2 zorlu maç yaptıklarının hatırlatılması üzerine Torrent, şunları kaydetti: "Beşiktaş maçı çok önemliydi. Benim için bir maçı kazanmanın en iyi yolu bir önceki maçı kazanmaktır. Beşiktaş'a karşı kaybetmiş olsaydık bana neden ideal kadro ile oynamadığımızı sorardınız. Dün yenilenme antrenmanı yaptık. Bugün bütün takım birlikte antrenmana çıkacak. Normal olan bir hafta değildi ve oyuncular Beşiktaş maçında yorgundu. Barcelona maçından sonra uçağımız İstanbul'a inemedi. İzmir'de antrenman yapmak durumunda kaldık. Pazar günü İstanbul'a geldik, pazartesi günü Beşiktaş derbisine çıktık. Oyuncular fiziksel olarak çok çalıştı ve inanılmaz büyük bir efor sarf etti. Yarın da son dakikaya kadar mücadele etmek için çalışıyoruz. Barcelona maçından 2 gün içinde yolculuk yapıp maça çıkmamız gerekecek."