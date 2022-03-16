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    • 16.03.2022 19:10
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    • 16.03.2022 22:03
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    Kerem Aktürkoğlu’nda Önder Karaveli detayı! Başarı hikayesinde bakın nasıl payı var

    Galatasaray’ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu son dönemde ortaya koyduğu futbolla adından söz ettirmeyi başardı. Kerem Aktürkoğlu’nun Erzincanspor’dan Galatasaray’a uzanan başarı hikayesinde şu anda Beşiktaş Teknik Direktörlüğü görevinde bulunan Önder Karaveli’nin de payı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Aktürkoğlu’nda Karaveli detayı!

    Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu son dönemde ortaya koyduğu futbolla adından söz ettiriyor. 23 yaşındaki yıldız hem lig hem de Avrupa'da oynadığı futbolla devlerin radarına girmeyi başardı.

    KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BAŞARI HİKAYESİNDE ÖNDER KARAVELİ DETAYI
    Kerem Aktürkoğlu'nun Erzincanspor'dan Galatasaray'a uzanan başarı hikayesinde şu anda Beşiktaş Teknik Direktörlüğü görevinde bulunan Önder Karaveli'nin de dolaylı yoldan payı var.

    ALTYAPIDA HOCALIK YAPTI
    23 yaşındaki genç yıldız, Başakşehir altyapısında görev yaptı. O dönemde hocası Önder Karaveli idi.

    Aktürkoğlu, 2015-2016 sezonunu Başakşehir altyapısında tamamladı. Sezon sonunda ise kiralık olarak Bodrumspor'un yolunu tuttu.

    1 yıl sonra İstanbul ekibine geri dönse de sonrasında Karacabey Bld.'ye bedelsiz olarak transfer oldu… Süper Lig şampiyonluğu bulunan Başakşehir önemli bir yeteneği elinden kaçırmış oldu.., 2019 yılında ise bu kez Karacabey'den Erzincanspor'a yine bonservis bedeli ödenmeden transfer oldu.

        2020 yılında Galatasaray'a geçen Kerem Aktürkoğlu müthiş bir hikaye yazarak Avrupa devlerinin transfer listesine girmeyi başardı. Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan genç yıldız, bu sezon 42 karşılaşmada forma giyerken 11 gol ve 9 asiste imza attı.

        ESKİ HOCASINI ÜZDÜ
        Kerem Aktürkoğlu ve Önder Karaveli geçtiğimiz pazartesi günü oynanan derbi maç öncesi bir araya geldi. İkili birbirlerine sarılarak hasret giderdi. Genç yıldız attığı iki golle eski hocasını üzmüş oldu.
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        Haberler Spor Kerem Aktürkoğlu’nda Önder Karaveli detayı! Başarı hikayesinde bakın nasıl payı var
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