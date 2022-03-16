Kerem Aktürkoğlu’nda Önder Karaveli detayı! Başarı hikayesinde bakın nasıl payı var

Aktürkoğlu, 2015-2016 sezonunu Başakşehir altyapısında tamamladı. Sezon sonunda ise kiralık olarak Bodrumspor'un yolunu tuttu.

1 yıl sonra İstanbul ekibine geri dönse de sonrasında Karacabey Bld.'ye bedelsiz olarak transfer oldu… Süper Lig şampiyonluğu bulunan Başakşehir önemli bir yeteneği elinden kaçırmış oldu.., 2019 yılında ise bu kez Karacabey'den Erzincanspor'a yine bonservis bedeli ödenmeden transfer oldu.