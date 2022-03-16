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    • Spor
    • 16.03.2022 16:44
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    • 16.03.2022 16:44
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    Trabzonspor'da kale emin ellerde! Uğurcan Çakır rakip forvetleri dünyaya küstürdü

    Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'de oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor'un kalesi de emin ellerde... Bu sezon yaptığı kurtarışlarla adından söz ettiren Uğurcan Çakır, rakip forvetleri adeta dünyaya küstürdü.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Rakipleri hayata küstürdü! Kale emin ellerde...

    Trabzonspor, oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla rakiplerinin de takdirini alırken bu başarıda şüphesiz en önemli etkenlerden biri de milli kalecinin performansı...

    Uğurcan Çakır bu sezon yaptığı kurtarışlarla adından söz ettirdi. Forma giydiği maçlarda kalesini resmen ördü. Rakip forvetleri kurtarışlarıyla dünyaya küstürdü!

    Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde yer alan Uğurcan bu sezon 28 maçta forma giydi. Trabzonspor'un 1 numarasının gol yeme beklentisi 43.93'tü... Ancak o kadar başarılı bir sezon geçiriyor ki kalesinde 23 gol gördü.

        Yıldız eldiven beklenenden tam 20 gol az yedi. Kurtarış oranı yüzde 82 olan Uğurcan Çakır'ın gol yemediği maç sayısı ise 10...

        Comparisonator verilerine göre; Süper Lig'deki kaleciler arasında ilk sırada alan Fırtına'nın kaptanı, Avrupa'da da zirvede.

        Nice'in Arjantinli kalecisi Walter Benitez ile aynı kurtarış oranına (Yüzde 82) sahip olan Uğurcan Çakır, 109 kurtarış yaparken, Benitez ise 93 kurtarış yaptı.

        İŞTE MÜKEMMEL TABLO:
        28 Maç
        Gol Yeme Beklentisi (xGA): 43.93
        Yediği Gol: 23
        Kurtarış Oranı: %82
        Gol Yemediği Maç Sayısı: 10

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        Haberler Spor Trabzonspor'da kale emin ellerde! Uğurcan Çakır rakip forvetleri dünyaya küstürdü
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