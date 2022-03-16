Trabzonspor'da kale emin ellerde! Uğurcan Çakır rakip forvetleri dünyaya küstürdü

Trabzonspor, oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla rakiplerinin de takdirini alırken bu başarıda şüphesiz en önemli etkenlerden biri de milli kalecinin performansı...
Uğurcan Çakır bu sezon yaptığı kurtarışlarla adından söz ettirdi. Forma giydiği maçlarda kalesini resmen ördü. Rakip forvetleri kurtarışlarıyla dünyaya küstürdü!
Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde yer alan Uğurcan bu sezon 28 maçta forma giydi. Trabzonspor'un 1 numarasının gol yeme beklentisi 43.93'tü... Ancak o kadar başarılı bir sezon geçiriyor ki kalesinde 23 gol gördü.