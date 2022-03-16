Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dnipro’dan ayrılması beklenen genç golcü Artem Dovbyk gözünü dikti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kulüplerin transfer planmasını değiştirdi. Bu iki ülkede oynayan birçok futbolcu takımlarından ayrılmaya hazırlanırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş da gözünü Artem Dovbyk'e dikmiş durumda. Berisha ve Batshuayi'nin beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle yeni sezonda forvet transferini gündemine alan iki kulüp de Dnipro'lu Dovbyk'i listesine ekledi.
450 BİN EURO'YA ALINMIŞTI
Son gelişmelerin ardından kulübünden ayrılması gündemde olan 23 yaşındaki yıldız, Ukrayna futbolunun en önemli forvetlerinden birisi. 2020 yılında Danimarka ekibi Midtjylland'tan sadece 450 bin Euro karşılığında Dnipro'ya transfer olan Dovbyk kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Şu anda piyasa değeri 5 milyon Euro olan Ukraynalı yıldız bu sezon 18 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
TAKIMIYLA YOLLARI AYIRIYOR
Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Dovbyk konusundaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Ukrayna'dan gelen bilgilere göre genç forvet kariyerini ülke dışında sürdürmeye karar verdi. Daha önce adı Trabzonspor'la da anılan Artem Dovbyk, Euro 2020'de oynadığı futbolla adından söz ettirmişti.