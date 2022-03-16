Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dnipro’dan ayrılması beklenen genç golcü Artem Dovbyk gözünü dikti





450 BİN EURO'YA ALINMIŞTI

Son gelişmelerin ardından kulübünden ayrılması gündemde olan 23 yaşındaki yıldız, Ukrayna futbolunun en önemli forvetlerinden birisi. 2020 yılında Danimarka ekibi Midtjylland'tan sadece 450 bin Euro karşılığında Dnipro'ya transfer olan Dovbyk kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Şu anda piyasa değeri 5 milyon Euro olan Ukraynalı yıldız bu sezon 18 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.