Trabzon Hollandalı yıldızı Denswil ile devam etmek istiyor

Trabzonspor'da sezon başından itibaren sorunsuz şekilde görev verilen 3 farklı mevkide forma giyen Stefano Denswil, son haftalarda görev yaptığı sağ stoper bölgesindeki performansıyla da büyük beğeni topladı. Sezon başında İtalya'nın Bologna kulübünden kiralık olarak kadroya katılan 28 yaşındaki savunma oyuncusunun kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı çok beğendiği Surinam asıllı Hollandalı futbolcunun takımda kalmasını istiyor. Bunun üzerine yönetim kurulu da oyuncuyla sezon sona ermeden görüşmek için düğmeye bastı. Oyuncunun menajerinin Türkiye'ye davet edildiği ve Bologna kulübüyle de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek oyuncu için yeniden anlaşma zemini oluşturulmaya çalışılacağı ifade edildi. Yıldız oyuncu sezon sonunda serbest kalıyor...