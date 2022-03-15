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    Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Ali Koç ile ilgili çok sert açıklamalar

    Rize Başkanı Kıran, Ali Koç’a büyük tepki göstererek, “Trabzon deplasmanı sonrası taraftarı havaalanına çağırıyordunuz Sayın Ali Koç! Ne oldu da bu hakemler kıymetli oldu?” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ne değişti Ali Koç!

    Küme düşme tehlikesini çok yakından yaşayan Rizespor'da Başkan Tahir Kıran'dan çok sert açıklamalar geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösteren Kıran, "Trabzon deplasmanı sonrası taraftarı havaalanına çağırıyordunuz Sayın Ali Koç! Ne oldu da bu hakemler bu kadar kıymetli oldu? Bunun arkasında artık başka bir şey aramaya başlıyorum" açıklamasını yaptı. Hakem hatalarına isyan eden Tahir Kıran, "Giresunspor maçımıza Yaşar Kemal Uğur verildi ve algı operasyonu yaptı. Başkanlarını aradım 'Ayıptır, neyin peşindesiniz?' dedim ve açıklamayı kaldırdılar. Ama operasyon yerini buldu! Bizim penaltımız mesela verilmedi. Sayın Ali Koç hedef şaşırtmaktan başka bir şey yapmadı. Rizespor senin hedefin değil! Vurun Rize'ye ama siz vurdukça, biz güçleneceğiz" diye konuştu.



    ANTALYA 6.5 YIL SONRA!
    Kırmızı-Beyazlılar, İstanbul deplasmanında Başakşehir'i 20. dakikada Wright'ın attığı golle yendi. Antalya rakibini 6.5 yıl sonra mağlup etti. Süper Lig'de ilk iki sırayı hedefleyen Başakşehir evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilerek büyük bir şok yaşadı. Karşılaşmanın 20. dakikasında konuk ekibin organize atağında Luiz Adriano'nun şık pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hadji Wright kaleci Volkan Babacan'ı tek vuruşla mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde rakip kalede çok büyük baskı kuran Başakşehir aradığı golü bir türlü bulamayınca rakibine 6.5 yıllık aradan sonra ilk kez mağlup oldu.



    CENGİZ ÜNDER 10 GOLLE KARİYER REKORU KIRDI
    Fransa Lig 1'de Marsilya, deplasmanda karşılaştığı Brest'i 4-1 mağlup etti. Takımının 90+2'de 4. golünü kaydeden milli futbolcu Cengiz Ünder, kariyer rekorunu kırdı. Bu sezon çıktığı 34 müsabakada 10. golünü atan milli yıldız Fransa Lig 1'de 8, Fransa Kupası ve Avrupa Ligi'nde ise 1'erkez ağları sarstı. Cengiz Ünder'in 3 de asisti bulunuyor.



        RONALDO'YU SEYRETTİ EMEKLİLİKTEN VAZGEÇTİ
        Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsane isimlerinden 44 yaşındaki Tom Brady, emeklilik kararından vazgeçtiğini duyurdu. Brady, "İki aylık emeklilik döneminde, yerimin tribünler değil, saha içi olduğunu fark ettim" dedi. Brady'nin Cristiano Ronaldo'nun 3 gol attığı Tottenham maçını izledikten sonra karar değiştirdiği belirtildi.



        LEWİS HAMİLTON'DAN VEDA MESAJI GELDİ!
        Formula 1'in efsane pilotlarından Lewis Hamilton, 40 yaşına kadar yarışmak istemediğini ve mevcut sözleşmesinin Mercedes ile son anlaşması olabileceğini söyledi. Hamilton, "37 yaşındayım ve hala biraz yolum var ancak 40'lı yaşlarda F1'de olmayı planlamıyorum. Mevcut sözleşmem, Mercedes'le son anlaşmam olabilir" diye konuştu.



        RONALDO'YA DEĞİL ONA DİKKAT EDİN!
        Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca, her 113 dakikada bir gole katkı verirken Cristiano Ronaldo ise 128 dakikada bir gole katkı sağlıyor. Edin Visca, forma giydiği 9 maçta takımına müthiş bir katkıda bulundu. Visca, 9 maçta 5 gol ve 2 asist üretti. Attığı kritik gollerle galibiyette başrol oynadı. Edin Visca Trabzonspor formasıyla ligde aldığı süre baz alınınca her 113 dakikada bir gole katkıda bulunuyor. Tecrübeli oyuncu, 791 dakikada 7 gole katkı yaptı. M.United forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de 12 gol ve 3 asist üretti... 1919 dakika forma giyen Ronaldo, her 128 dakikada bir gole katkıda bulunuyor. Visca, futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Ronaldo'yu istatistikleriyle geride bırakmış durumda...



            KENDİ REKORUNA GÖZ KIRPIYOR
            Trabzonspor, Süper Lig'in 30. Haftasında Cuma günü karşılaşacağı Rizespor'u yenerse 73 puana ulaşacak. Fırtına derbiyi kazanması halinde 73 puanla lig tarihinde en çok puan topladığı 1995-1996 sezonunun 30. haftadaki performansını yakalayacak. Trabzonspor'un şampiyonluğa kavuşması için önünde 9 maç kaldı. Karadeniz temsilcisi oynayacağı 2 maçı kazanıp, en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un ise bu haftalarda puan alamaması durumunda tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan edecek.

            SEDEF HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
            Trabzonspor kulüp aleyhine suçlamalarda bulunan eski futbolcu Mehmet Sedef hakkında suç duyurusunda bulundu. Sedef, hakemlere Trabzonspor lehine karar vermeleri konusunda baskı yapıldığını söylemişti.

            TAKIM İZİNLİ AMA KOİTA DURMUYOR!
            Trabzonspor dünü izinli olarak geçirdi. Uzun süredir formaya hasret kalan Koita ise çalışmalarına ara vermedi. 31 yaşındaki Koita dün yaptığı çalışmalar ile Bordo-Mavili forma ile yeniden şans bulmak için harekete geçti. Bu sezon sakatlıklardan başını kaldıramayan yıldız golcü 14 maçta görev aldı.

            SARAN VE TRT İMZALADI!
            Saran Group 5 paket için, TRT ise 2 paket için yayın hakları zslöeşmelerini imzaladıklarını açıkladı. Futbol Federasyonu'nun açıklaması bekleniyor...
            Saran Grup, yayın ihalesinde Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzaladığını, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye temsil ettiğini duyurdu. İhaleye dahil olan TRT de gelişmelerin ardından iki paket için teklifini TFF'ye ilettiğini açıkladı. TFF, yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını ve yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için hakların, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiğini açıklamıştı.

            GİRESUNSPOR'A ALTIN GİBİ 3 PUAN
            Ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor sahasında Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi altın değerinde bir 3 puan alırken, düşme hattıyla 6 puanlık farkı korudu.

            NEYMAR JR'S FİVE'TA FİNALİSTLER BELLİ OLDU
            Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'ta Adana elemesinde ismini finale yazdıran takımlar belli oldu. Pura Vida ve Kuvayi Milliyespor Türkiye Finali'nde mücadele etmeye hak kazandı. Diğer iki şehir elemesi 19 Mart'ta Erzurum'da ve 26 Mart'ta Trabzon'da gerçekleştirilecek.

            ECZACIBAŞI FİNALDE İLK SINAVA ÇIKIYOR
            Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında bugün Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak maç 19.00'da başlayacak. Turuncu-Beyazlı takım, taraftarının önünde oynayacağı ilk maçı kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor.

            EFSANEYE BÜYÜK SAYGI!
            NBA efsanelerinden Kevin Garnett'in 5 numaralı forması, Celtics tarafından emekliye ayrıldı. Garnett'in adı, Bill Russell ve Larry Bird gibi kulübün efsane oyuncularının arasına girdi.

            AKMAN'DAN REKOR
            Ali Akman, Hollanda ekibi Nijmegen formasıyla bu sezon 6. golüne ulaştı... Genç golcü, (19 yaş, 328 gün) 26. hafta sonunda bu rakama ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti.

            MAGATH REKORA ORTAK
            Hertha Berlin teknik direktör Felix Magath ile anlaştı. Almanya'da 8 farklı takımı çalıştıracak 68 yaşındaki hoca, Jörg Berger ve Otto Rehhagel'in rekoruna ortak oldu.

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