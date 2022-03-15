Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Ali Koç ile ilgili çok sert açıklamalar

Küme düşme tehlikesini çok yakından yaşayan Rizespor'da Başkan Tahir Kıran'dan çok sert açıklamalar geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösteren Kıran, "Trabzon deplasmanı sonrası taraftarı havaalanına çağırıyordunuz Sayın Ali Koç! Ne oldu da bu hakemler bu kadar kıymetli oldu? Bunun arkasında artık başka bir şey aramaya başlıyorum" açıklamasını yaptı. Hakem hatalarına isyan eden Tahir Kıran, "Giresunspor maçımıza Yaşar Kemal Uğur verildi ve algı operasyonu yaptı. Başkanlarını aradım 'Ayıptır, neyin peşindesiniz?' dedim ve açıklamayı kaldırdılar. Ama operasyon yerini buldu! Bizim penaltımız mesela verilmedi. Sayın Ali Koç hedef şaşırtmaktan başka bir şey yapmadı. Rizespor senin hedefin değil! Vurun Rize'ye ama siz vurdukça, biz güçleneceğiz" diye konuştu.
ANTALYA 6.5 YIL SONRA!
Kırmızı-Beyazlılar, İstanbul deplasmanında Başakşehir'i 20. dakikada Wright'ın attığı golle yendi. Antalya rakibini 6.5 yıl sonra mağlup etti. Süper Lig'de ilk iki sırayı hedefleyen Başakşehir evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilerek büyük bir şok yaşadı. Karşılaşmanın 20. dakikasında konuk ekibin organize atağında Luiz Adriano'nun şık pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hadji Wright kaleci Volkan Babacan'ı tek vuruşla mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde rakip kalede çok büyük baskı kuran Başakşehir aradığı golü bir türlü bulamayınca rakibine 6.5 yıllık aradan sonra ilk kez mağlup oldu.
CENGİZ ÜNDER 10 GOLLE KARİYER REKORU KIRDI
Fransa Lig 1'de Marsilya, deplasmanda karşılaştığı Brest'i 4-1 mağlup etti. Takımının 90+2'de 4. golünü kaydeden milli futbolcu Cengiz Ünder, kariyer rekorunu kırdı. Bu sezon çıktığı 34 müsabakada 10. golünü atan milli yıldız Fransa Lig 1'de 8, Fransa Kupası ve Avrupa Ligi'nde ise 1'erkez ağları sarstı. Cengiz Ünder'in 3 de asisti bulunuyor.