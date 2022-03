Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Ali Koç ile ilgili çok sert açıklamalar

RONALDO'YA DEĞİL ONA DİKKAT EDİN!

Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca, her 113 dakikada bir gole katkı verirken Cristiano Ronaldo ise 128 dakikada bir gole katkı sağlıyor. Edin Visca, forma giydiği 9 maçta takımına müthiş bir katkıda bulundu. Visca, 9 maçta 5 gol ve 2 asist üretti. Attığı kritik gollerle galibiyette başrol oynadı. Edin Visca Trabzonspor formasıyla ligde aldığı süre baz alınınca her 113 dakikada bir gole katkıda bulunuyor. Tecrübeli oyuncu, 791 dakikada 7 gole katkı yaptı. M.United forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de 12 gol ve 3 asist üretti... 1919 dakika forma giyen Ronaldo, her 128 dakikada bir gole katkıda bulunuyor. Visca, futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Ronaldo'yu istatistikleriyle geride bırakmış durumda...