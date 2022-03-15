Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Ali Koç ile ilgili çok sert açıklamalar





KENDİ REKORUNA GÖZ KIRPIYOR

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. Haftasında Cuma günü karşılaşacağı Rizespor'u yenerse 73 puana ulaşacak. Fırtına derbiyi kazanması halinde 73 puanla lig tarihinde en çok puan topladığı 1995-1996 sezonunun 30. haftadaki performansını yakalayacak. Trabzonspor'un şampiyonluğa kavuşması için önünde 9 maç kaldı. Karadeniz temsilcisi oynayacağı 2 maçı kazanıp, en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un ise bu haftalarda puan alamaması durumunda tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan edecek.



SEDEF HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Trabzonspor kulüp aleyhine suçlamalarda bulunan eski futbolcu Mehmet Sedef hakkında suç duyurusunda bulundu. Sedef, hakemlere Trabzonspor lehine karar vermeleri konusunda baskı yapıldığını söylemişti.



TAKIM İZİNLİ AMA KOİTA DURMUYOR!

Trabzonspor dünü izinli olarak geçirdi. Uzun süredir formaya hasret kalan Koita ise çalışmalarına ara vermedi. 31 yaşındaki Koita dün yaptığı çalışmalar ile Bordo-Mavili forma ile yeniden şans bulmak için harekete geçti. Bu sezon sakatlıklardan başını kaldıramayan yıldız golcü 14 maçta görev aldı.



SARAN VE TRT İMZALADI!

Saran Group 5 paket için, TRT ise 2 paket için yayın hakları zslöeşmelerini imzaladıklarını açıkladı. Futbol Federasyonu'nun açıklaması bekleniyor...

Saran Grup, yayın ihalesinde Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzaladığını, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye temsil ettiğini duyurdu. İhaleye dahil olan TRT de gelişmelerin ardından iki paket için teklifini TFF'ye ilettiğini açıkladı. TFF, yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını ve yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için hakların, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiğini açıklamıştı.



GİRESUNSPOR'A ALTIN GİBİ 3 PUAN

Ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor sahasında Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi altın değerinde bir 3 puan alırken, düşme hattıyla 6 puanlık farkı korudu.



NEYMAR JR'S FİVE'TA FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'ta Adana elemesinde ismini finale yazdıran takımlar belli oldu. Pura Vida ve Kuvayi Milliyespor Türkiye Finali'nde mücadele etmeye hak kazandı. Diğer iki şehir elemesi 19 Mart'ta Erzurum'da ve 26 Mart'ta Trabzon'da gerçekleştirilecek.



ECZACIBAŞI FİNALDE İLK SINAVA ÇIKIYOR

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında bugün Almanya ekibi Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak maç 19.00'da başlayacak. Turuncu-Beyazlı takım, taraftarının önünde oynayacağı ilk maçı kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor.



EFSANEYE BÜYÜK SAYGI!

NBA efsanelerinden Kevin Garnett'in 5 numaralı forması, Celtics tarafından emekliye ayrıldı. Garnett'in adı, Bill Russell ve Larry Bird gibi kulübün efsane oyuncularının arasına girdi.



AKMAN'DAN REKOR

Ali Akman, Hollanda ekibi Nijmegen formasıyla bu sezon 6. golüne ulaştı... Genç golcü, (19 yaş, 328 gün) 26. hafta sonunda bu rakama ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti.



MAGATH REKORA ORTAK

Hertha Berlin teknik direktör Felix Magath ile anlaştı. Almanya'da 8 farklı takımı çalıştıracak 68 yaşındaki hoca, Jörg Berger ve Otto Rehhagel'in rekoruna ortak oldu.

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