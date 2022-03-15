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    • Spor
    • 15.03.2022 13:41
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    • 15.03.2022 13:56
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    Özel Haber I Beğenilmeyen Mesut Özil rekor yolunda! 2 gol daha atarsa...

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana bir türlü tam olarak beklentileri karşılayamayan Mesut Özil, zaman zaman taraftarlardan sert eleştiriler alsa da yıldız futbolcu sahada olduğu süre içindeki rakamları ile kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Fenerbahçe forması ile ligde 29. hafta itibarıyla 9 gol atan Mesut, kalan 9 maçlık periyotta iki gol daha bulması halinde kariyerinin en skorer lig performansına imza atmış olacak.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Beğenilmeyen Mesut Özil rekor yolunda!

    Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, bu sezon başında Vitor Pereira ile yaşadığı sorunlarla dikkat çekerken, İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrası ise sakatlığı sebebiyle uzun süre formasından uzak kalmıştı.

    Taraftarların inişli çıkışlı performansı sebebiyle eleştirdiği, başkan Ali Koç'un da, "Ticari işlerini bırakıp futboluna odaklanması gerekiyor" dediği Mesut Özil, eleştirilere karşı bu sezon sahada kaldığı süre içinde bulduğu gol sayısı ile dikkat çekiyor.

    Son olarak Alanyaspor ağlarını havalandıran ve bu sezon Fenerbahçe forması altında ligdeki 8. golünü atan Mesut Özil, Serdar Dursun'dan sonra Sarı-Lacivertli takımın ligdeki en skorer futbolcusu konumunda.

        Fenerbahçe'de 29. hafta sonunda 8 gole ulaşan Mesut Özil ayrıca kariyerindeki en skorer sezonlarından birini geçiriyor. Profesyonel kariyerinde Scahlke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerin formasını giyen Mesut, bir sezonda ligde en fazla 9 gol atabilmişti.

        Fenerbahçe forması ile ligde 29. hafta itibarıyla 9 gol atan Mesut, kalan 9 maçlık periyotta iki gol daha bulması halinde kariyerinin en skorer lig performansına imza atmış olacak. Mesut, 2009-2010 sezonunda Werder Bremen ile 2012-2013'te ise Real Madrid'de bir sezonda ligde 9 gol kaydetmişti. Yıldız futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de bir gol daha atması durumunda bu rekorunu tekrarlayacak. İki golde ise kariyer rekoru kıracak.
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