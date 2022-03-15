Özel Haber I Beğenilmeyen Mesut Özil rekor yolunda! 2 gol daha atarsa...

Fenerbahçe forması ile ligde 29. hafta itibarıyla 9 gol atan Mesut, kalan 9 maçlık periyotta iki gol daha bulması halinde kariyerinin en skorer lig performansına imza atmış olacak. Mesut, 2009-2010 sezonunda Werder Bremen ile 2012-2013'te ise Real Madrid'de bir sezonda ligde 9 gol kaydetmişti. Yıldız futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de bir gol daha atması durumunda bu rekorunu tekrarlayacak. İki golde ise kariyer rekoru kıracak.