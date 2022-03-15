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    • Spor
    • 15.03.2022 14:50
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    • 15.03.2022 14:50
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    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kalp krizi geçiren Christian Eriksen tekrar Danimarka Milli Takımı kadrosuna çağrıldı

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizi sonrası kariyerine ara veren ve geçen ay sahalara geri dönen Christian Eriksen, yaşadığı sağlık sorunu sonrası ilk kez Danimarka Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

    AA
    Eriksen kalp krizi sonrası ilk kez

    Danimarka Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki futbolcu, Danimarka'nın 26 Mart'ta Hollanda ve 29 Mart'ta Sırbistan ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer aldı.

    Danimarkalı futbolcu, 8 ay sonra Premier Lig maçıyla geçen ay sahalara dönmüştü. Rahatsızlığının ardından Inter'den ayrılan futbolcu, ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Brentford ile sözleşme imzalamıştı.

    Eriksen, 12 Haziran'da EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmış, sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu.
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        Haberler Spor 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kalp krizi geçiren Christian Eriksen tekrar Danimarka Milli Takımı kadrosuna çağrıldı
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