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    Önder Karaveli'nin zorlu Galatasaray derbisinde 11’i taraftarları çıldırttı!

    Siyah-Beyazlılar’da zorlu Galatasaray derbisinde Larin, Josef ve Batshuayi’nin yedek başlaması büyük tepki çekti...Kenan ve Güven Galatasaray maçında silik bir görüntü verdi... Beşiktaş 2-0 geriye düştükten sonra değişiklikler geldi.

    Kartal’da kadro isyanı

    Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray ile oynanan derbide tercihleriyle eleştirildi. Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü zorlu maça Kenan Karaman ve Güven Yalçın ile çıktı. İki oyuncu ortaya koydukları performansla sınıfta kaldı. Siyah-Beyazlılar ilk yarıda rakibi karşısında çok kötü bir görüntü verdi. Batshuayi, Larin ve Josef değişikliklerinden sonra oyun biraz daha dengelendi. Beşiktaş taraftarları sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Önder Karaveli çıkardığı 11 ile maçı baştan kaybetti. Hoca sınıfta kaldı" yorumları yaptı.



    OYUNU KAYBETTİK
    Maçtan sonra konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Galatasaray'ın baskısı beklediğimizden daha uzun sürdü. Bunu bekliyorduk ama süresinin bu kadar uzayabileceğini düşünmüyorduk. Bugün oyunun geneline baktığımızda oyunu kazandığımızı söyleyemem. Bu çok net" ifadelerini kullandı.



    9 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ
    Beşiktaş'ın 9 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray maçıyla sona erdi. Kartal, Aslan'a kaybetti.



        İŞTE TARTIŞILAN POZİSYONLAR
        G.Saray-Beşiktaş derbisinde Atilla Karaoğlan'ın verdiği ve vermediği kararlar çok tartışıldı.. Dev derbide 3 pozisyon çok konuşuldu. İlk olarak Beşiktaşlı futbolcular, G.Saray'ın 2. golü öncesi Mohamed'in Umut'a faul yaptığı gerekçesiyle hakeme itirazda bulundu. Hakem golü geçerli saydı. 45'te ise Atiba'nın elle kestiği topta Kanadalı oyuncunun ikinci sarıdan kırmızı görmesini bekledi. Hakem aynı görüşte değildi. 90+3'te ise Larin ceza sahası içinde Nelsson tarafından çekildi. Kartal penaltı bekledi.



        Nelsson Beşiktaş'ın yıldızı Larin'i ceza sahası içinde müdahalede bulundu. Hakem 'Devam' kararı verdi.



        Kerem'in attığı ikinci golden önce Mohamed topu Umut'tan söktü aldı. Kartal bu pozisyona uzun süre itiraz etti.



            Atiba'nın eline çarpan top sonrası G.Saray kart itirazında bulundu.


            KARA KARTAL HÜCUMDA SINIFTA KALDI!
            Beşiktaş Galatasaray karşısında hücumda büyük sıkıntı çekti. Siyah-Beyazlılar, bu sezon en az isabetli şut çektiği Süper Lig maçını oynadı. Galatasaray'a karşı 90 dakika boyunca sadece 1 kez isabetli şut çektiler.



            6 AY SONRA GOLLE TANIŞTI!
            G.Saray karşısında Beşiktaş'ın tek golünü atan Rıdvan, ligde 23 hafta sonra golle tanıştı. Ligin 5. haftasında Antalyaspor filelerini havalandıran genç yıldız, 1 hafta sonra da A.Demirspor'u boş geçmedi. Son golünü 21 Eylül'de atan Rıdvan yaklaşık 6 ay sonra golle tanıştı.



                NET PENALTI! VAR NEDEN YOK
                Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin maçtan sonra hakeme yüklendi. Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Larin, derbi sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Nelsson çok net olarak formamdan çekti. Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmez! Çok net bir penaltıydı!" diye konuştu. Larin, "Oyunun temposu yavaş başladı ama sonrasında tempo bizim adımıza yükseldi. 2. yarı fırsatlar bulduk" dedi.



                İKİ BAŞKAN YAN YANA!
                G.Saray Başkanı Burak Elmas ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi derbiyi birlikte izledi. Başkan Ahmet Nur Çebi derbinin ikinci yarısını izlemedi ve staddan ayrıldı.


                CENK TOSUN TRİBÜNLERDE!
                G.Saray ile Beşiktaş arasındaki dev derbiyi Cenk Tosun da tribünden takip etti. Everton'da forma giyen milli oyuncu sakatlığı nedeniyle İstanbul'daki maçı tribünden izledi.

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