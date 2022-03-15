Önder Karaveli'nin zorlu Galatasaray derbisinde 11’i taraftarları çıldırttı!





NET PENALTI! VAR NEDEN YOK

Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin maçtan sonra hakeme yüklendi. Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Larin, derbi sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Nelsson çok net olarak formamdan çekti. Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmez! Çok net bir penaltıydı!" diye konuştu. Larin, "Oyunun temposu yavaş başladı ama sonrasında tempo bizim adımıza yükseldi. 2. yarı fırsatlar bulduk" dedi.