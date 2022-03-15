Önder Karaveli'nin zorlu Galatasaray derbisinde 11’i taraftarları çıldırttı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray ile oynanan derbide tercihleriyle eleştirildi. Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü zorlu maça Kenan Karaman ve Güven Yalçın ile çıktı. İki oyuncu ortaya koydukları performansla sınıfta kaldı. Siyah-Beyazlılar ilk yarıda rakibi karşısında çok kötü bir görüntü verdi. Batshuayi, Larin ve Josef değişikliklerinden sonra oyun biraz daha dengelendi. Beşiktaş taraftarları sosyal medyada yaptıkları yorumlarda, "Önder Karaveli çıkardığı 11 ile maçı baştan kaybetti. Hoca sınıfta kaldı" yorumları yaptı.
OYUNU KAYBETTİK
Maçtan sonra konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Galatasaray'ın baskısı beklediğimizden daha uzun sürdü. Bunu bekliyorduk ama süresinin bu kadar uzayabileceğini düşünmüyorduk. Bugün oyunun geneline baktığımızda oyunu kazandığımızı söyleyemem. Bu çok net" ifadelerini kullandı.
9 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ
Beşiktaş'ın 9 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray maçıyla sona erdi. Kartal, Aslan'a kaybetti.