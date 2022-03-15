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    • Spor
    • 15.03.2022 11:09
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    • 15.03.2022 11:16
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    Lyon'un temsilcisi Mostafa Mohamed'e hayran kaldı! Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra Mısırlı golcü de kıskaçta

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı deviren Galatasaray, Barcelona maçı öncesi moral topladı. Karşılaşmayı Fransız kulübü Lyon'un baş gözlemcisi Cheyrou da tribünden takip etti. Kerem Aktürkoğlu, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı izlemeye gelen Cheyrou'nun, Mostafa Mohamed'in performansına da hayran kaldığı ve Mısırlı golcüyü de listeye eklediği öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Lyon’un temsilcisi o isme hayran kaldı

    Fransız kulübü Lyon'un baş gözlemcisi Benoit Cheyrou, İstanbul'a gelerek Galatasaray-Beşiktaş derbisini Nef Stadı'nda izledi. Cheyrou derbinin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra listelerinde yer alan Beşiktaş'ın iki genç yeteneği Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı da çıplak gözle mercek altına aldı.



    Cheyrou'nun Beşiktaş ağlarını iki kez sarsan Kerem'in performansından çok etkilendiği ancak en fazla dikkatini çeken ismin farklı bir futbolcu olduğu ortaya çıktı.



    Cheyrou'nun derbide yaptığı iki asist ve müthiş mücadelesi ile büyük alkış alan Mostafa Mohamed'i büyük bir hayranlıkla izlediği öğrenildi. Lyon'un baş gözlemcisinin Mısırlı yıldızın ismini de artık listeye eklediği ve önümüzdeki dönemde daha dikkatli bir şekilde gözlem yapacağı belirlendi.



        Mohamed'in ismi geçtiğimiz dönemlerde sık sık Fransız kulüpleri ile alınmıştı. Galatasaray'a transferi sırasında St. Etienne'den çok ciddi bir teklif alan genç yıldız, bu sezon başında da Bordeuax'ya imza atmak için Fransa'ya gitmiş ancak transfer son anda yatmıştı.



        Lyon'un sezon sonuna kadar Mostafa Mohamed'i mercek altına alacağı ve bu performansın sürmesi halinde teklif yapılabileceği öğrenildi. Fransız basınına yansıyan haberlere göre Fransız golcüsü Moussa Dembele'yi sezon sonunda satmayı planlayan Lyon mutlaka bir forvet takviyesi yapacak.
        Dünkü derbi performansının ardından Mohamed de Lyon'un transfer listesine girmiş durumda.

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