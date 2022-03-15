Lyon'un temsilcisi Mostafa Mohamed'e hayran kaldı! Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra Mısırlı golcü de kıskaçta

Fransız kulübü Lyon'un baş gözlemcisi Benoit Cheyrou, İstanbul'a gelerek Galatasaray-Beşiktaş derbisini Nef Stadı'nda izledi. Cheyrou derbinin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra listelerinde yer alan Beşiktaş'ın iki genç yeteneği Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı da çıplak gözle mercek altına aldı.
Cheyrou'nun Beşiktaş ağlarını iki kez sarsan Kerem'in performansından çok etkilendiği ancak en fazla dikkatini çeken ismin farklı bir futbolcu olduğu ortaya çıktı.
Cheyrou'nun derbide yaptığı iki asist ve müthiş mücadelesi ile büyük alkış alan Mostafa Mohamed'i büyük bir hayranlıkla izlediği öğrenildi. Lyon'un baş gözlemcisinin Mısırlı yıldızın ismini de artık listeye eklediği ve önümüzdeki dönemde daha dikkatli bir şekilde gözlem yapacağı belirlendi.