Lyon'un temsilcisi Mostafa Mohamed'e hayran kaldı! Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra Mısırlı golcü de kıskaçta





Cheyrou'nun derbide yaptığı iki asist ve müthiş mücadelesi ile büyük alkış alan Mostafa Mohamed'i büyük bir hayranlıkla izlediği öğrenildi. Lyon'un baş gözlemcisinin Mısırlı yıldızın ismini de artık listeye eklediği ve önümüzdeki dönemde daha dikkatli bir şekilde gözlem yapacağı belirlendi.