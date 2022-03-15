Beşiktaş taraftarı isyanda! 27 milyonluk fiyasko Kenan Karaman

Galatasaray deplasmanında kötü bir futbol oynayan ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta hem üzüntü hem öfke var. Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda birçok futbolcuya isyan bayrağını açarken, bu isimlerin başında Kenan Karaman geliyor.

Derbiye ilk 11'de başlayan ve çok kötü bir performans gösteren milli futbolcu skorun 2-0'a gelmesinin ardından teknik direktör Önder Karaveli tarafından ilk yarıda oyundan alındı.