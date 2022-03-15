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    • 15.03.2022 11:52
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    • 15.03.2022 12:04
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    Beşiktaş taraftarı isyanda! 27 milyonluk fiyasko Kenan Karaman

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Sezon başında fırsat transferi Kenan Karaman fırsat transferi olarak görülüyordu. A Milli Takım’da dönem dönem gösterdiği performansla alkış alan 28 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlı takımda çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | 27 milyonluk fiyasko!

    Galatasaray deplasmanında kötü bir futbol oynayan ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta hem üzüntü hem öfke var. Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda birçok futbolcuya isyan bayrağını açarken, bu isimlerin başında Kenan Karaman geliyor.
    Derbiye ilk 11'de başlayan ve çok kötü bir performans gösteren milli futbolcu skorun 2-0'a gelmesinin ardından teknik direktör Önder Karaveli tarafından ilk yarıda oyundan alındı.



    Sezon başında Alman ekibi Düsseldorf ile yollarını ayıran ve bonservis bedeli olmadan Beşiktaş'a gelen Kenan Karaman fırsat transferi olarak görülüyordu.



    Milli Takım'da dönem dönem gösterdiği performansla alkış alan 28 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlı takımda çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
    Bu sezon 27 resmi maçta oynayan Kenan Karaman sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı verebildi. Tecrübeli yıldız tek golünü, geçtiğimiz hafta Beşiktaş formasıyla oynadığı 26. maçta Başakşehir ağlarına bıraktı.



        GOLE ÇEVİRME ORANI YÜZDE 3'TE KALDI
        Süper Lig'de 11'i ilk 11'de olmak üzere 19 maçta oynayan ve 940 dakika sahada kalan Kenan toplam 29 şut çekebilirken, 11 kez çerçeveyi buldu. Sadece 1 golü olan gurbetçi futbolcunun pozisyonları gole çevirme oranı yüzde 3'te kaldı.



        Kenan Karaman sezon başında Beşiktaş'a 3 yıllık imza atmıştı. Tecrübeli futbolcunun yıllık garanti ücreti 9 milyon lira, toplam maliyeti ise tam 27 milyon lira.

        Mevcut sözleşme nedeniyle Beşiktaş yönetiminin Kenan Karaman'la yolları ayırmasının çok zor olacağı belirtiliyor.

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