Beşiktaş taraftarı isyanda! 27 milyonluk fiyasko Kenan Karaman

Galatasaray deplasmanında kötü bir futbol oynayan ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta hem üzüntü hem öfke var. Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda birçok futbolcuya isyan bayrağını açarken, bu isimlerin başında Kenan Karaman geliyor.
Derbiye ilk 11'de başlayan ve çok kötü bir performans gösteren milli futbolcu skorun 2-0'a gelmesinin ardından teknik direktör Önder Karaveli tarafından ilk yarıda oyundan alındı.
Sezon başında Alman ekibi Düsseldorf ile yollarını ayıran ve bonservis bedeli olmadan Beşiktaş'a gelen Kenan Karaman fırsat transferi olarak görülüyordu.
Milli Takım'da dönem dönem gösterdiği performansla alkış alan 28 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlı takımda çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Bu sezon 27 resmi maçta oynayan Kenan Karaman sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı verebildi. Tecrübeli yıldız tek golünü, geçtiğimiz hafta Beşiktaş formasıyla oynadığı 26. maçta Başakşehir ağlarına bıraktı.