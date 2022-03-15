Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş önünde iki kez sahne aldı! Gollerden sonra ‘Harry Potter’ sevincini yaptı

Derbide zafer Cimbom'un... Sarı-Kırmızılılar erteleme tartışmaları nedeniyle çok gerilen ortamda Beşiktaş'ı taraftarı önünde 2-1 yenmeyi başardı. 8. dakikada Mohammed kafa vuruşu adeta direği yaladı. 22. dakikada Galatasaray öne geçti. Mohamed, Necip ve Vida'dan sıyrılarak topu içeri çevirdi. Kerem Aktürkoğlu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 32. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Mohamed sağdan harika ortaladı, Kerem bu kez kafaylı golü attı: 2-0. 52. dakikada Larin'in kafa vuruşu auta gitti. 65. dakikada Mohamed vurdu, kaleci Ersin kurtardı. Mohamed bir daha vurdu, bu kez Vida çizgiden çıkardı. 84'te Rıdvan Yılmaz sahneye çıktı ve Beşiktaş farkı 1'e indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda skoru koruyan Cimbom hem Torrent yönetiminde ilk derbiden zaferle ayrıldı hem de perşembe günkü zorlu Barcelona rövanşı öncesinde çok büyük bir moral kazandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN