Galatasaray'dan flaş bilet kararı: Barcelona maçında transfere kapatıldı!

Galatasaray, Barcelona maçı için bilet devri konusunda flaş bir karar aldı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 17 Mart Perşembe günü oynayacağımız Barcelona karşılaşmasına ait satışı yapılan tüm kombine ve biletler maç günü de dahil olmak üzere transfere kapatılmıştır.
Resmi bilet satış kanalları dışındaki usulsüz bilet satışlarını engellemek ve taraftarlarımızın mağdur olmaması adına alınan kararımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
2 DAKİKADA TÜKENDİ
Galatasaray'nın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'yı konuk edeceği rövanş maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar biletleri satışa çıkmasının ardından 2 dakikada tüketti.
Katalan devi ile 17 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı takımı tribünde 52 bin futbolsever destekleyecek.