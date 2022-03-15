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    • Spor
    • 15.03.2022 12:12
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    • 15.03.2022 12:20
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    Galatasaray'dan flaş bilet kararı: Barcelona maçında transfere kapatıldı!

    Son dakika haberi! Galatasaray, Barcelona maçının biletlerine dair önemli bir karar aldı. Yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 17 Mart Perşembe günü oynayacağımız Barcelona karşılaşmasına ait satışı yapılan tüm kombine ve biletler maç günü de dahil olmak üzere transfere kapatılmıştır." denildi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan flaş bilet kararı!

    Galatasaray, Barcelona maçı için bilet devri konusunda flaş bir karar aldı.

    Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 17 Mart Perşembe günü oynayacağımız Barcelona karşılaşmasına ait satışı yapılan tüm kombine ve biletler maç günü de dahil olmak üzere transfere kapatılmıştır.

    Resmi bilet satış kanalları dışındaki usulsüz bilet satışlarını engellemek ve taraftarlarımızın mağdur olmaması adına alınan kararımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.


    2 DAKİKADA TÜKENDİ
    Galatasaray'nın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'yı konuk edeceği rövanş maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar biletleri satışa çıkmasının ardından 2 dakikada tüketti.

    Katalan devi ile 17 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı takımı tribünde 52 bin futbolsever destekleyecek.



        Barcelona ile Galatasaray arasındaki ilk maç 0-0 sona ermişti. Deplasman gol averajının olmayacağı eşleşmede galip gelen takım çeyrek final biletini alacak.

        Galatasaray-Barcelona bilet fiyatları ne kadar?
        1. Kategori: 1.500 TL
        2. Kategori: 1.250 TL
        3. Kategori: 1.250 TL
        4. Kategori: 1.000 TL
        5. Kategori: 800 TL
        6. Kategori: 600 TL
        7. Kategori: 500 TL
        8. Kategori: 400 TL
        9. Kategori: 300 TL
        10. Kategori: 200 TL
        11. Kategori: 175 TL
        12. Kategori: 150 TL

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