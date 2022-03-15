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    • Spor
    • 15.03.2022 15:58
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    • 15.03.2022 15:58
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    Galatasaray - Barcelona maçına İtalyan hakem

    Son dakika Galatasaray haberleri | Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak Galatasaray - Barcelona maçının hakemi İtalyan Daniele Orsato oldu. Orsato daha önce Galatasaray'ın yine bir başka İspanyol devi Real Madrid ile oynadığı maçı da yönetmişti.

    Galatasaray - Barcelona maçına İtalyan hakem

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı. Buna göre Galatasaray - Barcelona müsabakasını İtalyan hakemi Daniele Orsato yönetecek.

    İLK MAÇ 0-0 BİTMİŞTİ
    Camp Nou'da oynanan serinin ilk maçı 0-0'lık beraberlikle sona ermişti.

    Galatasaray - Barcelona müsabakaki 17 Mart Perşembe akşamı saat 20.45'te başlayacak. Türk takımları, Orsato yönetiminde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet aldı.

    Daniele Orsato yönettiği maçlar
    2021 Hollanda 6-1 Türkiye
    2019 Galatasaray 0-1 R. Madrid
    2015 Atromitos 0-1 Fenerbahçe
    2012 Macaristan 3-1 Türkiye
    2011 A.Bilbao 0-0 Trabzonspor

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