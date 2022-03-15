Galatasaray - Barcelona maçına İtalyan hakem

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı. Buna göre Galatasaray - Barcelona müsabakasını İtalyan hakemi Daniele Orsato yönetecek.
İLK MAÇ 0-0 BİTMİŞTİ
Camp Nou'da oynanan serinin ilk maçı 0-0'lık beraberlikle sona ermişti.
Galatasaray - Barcelona müsabakaki 17 Mart Perşembe akşamı saat 20.45'te başlayacak. Türk takımları, Orsato yönetiminde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet aldı.
Daniele Orsato yönettiği maçlar
2021 Hollanda 6-1 Türkiye
2019 Galatasaray 0-1 R. Madrid
2015 Atromitos 0-1 Fenerbahçe
2012 Macaristan 3-1 Türkiye
2011 A.Bilbao 0-0 Trabzonspor