Galatasaray - Barcelona maçına İtalyan hakem

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı. Buna göre Galatasaray - Barcelona müsabakasını İtalyan hakemi Daniele Orsato yönetecek.

İLK MAÇ 0-0 BİTMİŞTİ

Camp Nou'da oynanan serinin ilk maçı 0-0'lık beraberlikle sona ermişti.

Galatasaray - Barcelona müsabakaki 17 Mart Perşembe akşamı saat 20.45'te başlayacak. Türk takımları, Orsato yönetiminde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet aldı.



Daniele Orsato yönettiği maçlar

2021 Hollanda 6-1 Türkiye

2019 Galatasaray 0-1 R. Madrid

2015 Atromitos 0-1 Fenerbahçe

2012 Macaristan 3-1 Türkiye

2011 A.Bilbao 0-0 Trabzonspor