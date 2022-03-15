Barcelona’dan Galatasaray maçı öncesi İstanbul paylaşımı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona, sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Barcelona'yı ağırlayacak. Katalan ekibi bu maç öncesi İstanbul'un tarihi mekanlarının yer aldığı bir video paylaştı.

Kulübün Türkiye'deki sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Dünya'nın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz" başlığı kullanıldı. Paylaşımda, "Sizi çok özledik Türkiye" ifadelerine de yer verildi.



İlk maçı İspanya'da 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan eşleşmenin ikinci maçı 17 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Nef Stadyumu'nda oynanacak.