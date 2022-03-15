Beşiktaş'ta Alex Teixeira pişmanlığı! Milyonları götürdü sahada kayboldu

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta en büyük hayal kırıklığı yaratan oyunculardan biri Alex Teixiera oldu. Derbide etkisiz kalan, sezon genelinde de bekleneni veremeyen Brezilyalı 10 numara, Beşiktaş forması ile sadece 1 asist yaptı. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, Teixeira'yı bu alanda yakaladı.
Beşiktaş'ta hayal kırıklığının adı Alex Teixeira... Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kadrosuna kattığı Brezilyalı 10 numara Beşiktaş'ta bir türlü beklenen seviyeye çıkamadı.
Son olarak Beşiktaş'ın Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu derbide sahada takımının en etkisiz isimlerinden biri olarak göze çarpan Teixeira'nın kötü performansı taraftarların sabrını taşırdı. Brezilya futbolcunun yetersiz futboluna tepki yağdı.