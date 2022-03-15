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    • 15.03.2022 16:04
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    Beşiktaş'ta Alex Teixeira pişmanlığı! Milyonları götürdü sahada kayboldu

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş'ta eleştiri oklarının hedefindeki isim Alex Teixeira oldu. Bekleneni veremeyen Brezilyalı isim, siyah-beyazlı forma ile sadece 1 asist yapabildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Milyonları götürdü... Teixeira pişmanlığı!

    Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta en büyük hayal kırıklığı yaratan oyunculardan biri Alex Teixiera oldu. Derbide etkisiz kalan, sezon genelinde de bekleneni veremeyen Brezilyalı 10 numara, Beşiktaş forması ile sadece 1 asist yaptı. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, Teixeira'yı bu alanda yakaladı.

    Beşiktaş'ta hayal kırıklığının adı Alex Teixeira... Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kadrosuna kattığı Brezilyalı 10 numara Beşiktaş'ta bir türlü beklenen seviyeye çıkamadı.

    Son olarak Beşiktaş'ın Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu derbide sahada takımının en etkisiz isimlerinden biri olarak göze çarpan Teixeira'nın kötü performansı taraftarların sabrını taşırdı. Brezilya futbolcunun yetersiz futboluna tepki yağdı.

        Beşiktaş'tan senelik 3 milyon Euro (48 milyon TL) kazanmasına rağmen bir türlü isteneni veremeyen ve Siyah-Beyazlılar ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Teixeira'nın transferi büyük bir pişmanlık yarattı.

        Bu sezon Beşiktaş forması ile 25 maça çıkan 32 yaşındaki 10 numara, 4 gol atarken, asist sayısında ise sadece 1'de kaldı. Alanyaspor maçında Diego Rossi'ye harika bir gol pası veren Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır bile Alex Teixeira'yı bu alanda yakaladı. Beşiktaş yönetiminin şu ana kadar patlama yapamayan Teixeira'yı uygun bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmak istediği de iddia ediliyor.

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