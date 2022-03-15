Beşiktaş'ta Alex Teixeira pişmanlığı! Milyonları götürdü sahada kayboldu

Bu sezon Beşiktaş forması ile 25 maça çıkan 32 yaşındaki 10 numara, 4 gol atarken, asist sayısında ise sadece 1'de kaldı. Alanyaspor maçında Diego Rossi'ye harika bir gol pası veren Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır bile Alex Teixeira'yı bu alanda yakaladı. Beşiktaş yönetiminin şu ana kadar patlama yapamayan Teixeira'yı uygun bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmak istediği de iddia ediliyor.

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