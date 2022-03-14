Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? TRT’den yayın ihalesi açıklaması geldi! 1-D ve 1-F paket sözleşmeleri…

SARAN GRUP'UN AÇIKLAMASI



"Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17:00'ye kadar süre tanınmıştır. Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte, TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz. İhale sürecinde alternatif olarak sunmuş olduğumuz SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını ve yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için hakların, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiğini açıklamıştı.