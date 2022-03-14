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    • Spor
    • 14.03.2022 12:58
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    • 14.03.2022 13:04
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    Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? TRT’den yayın ihalesi açıklaması geldi! 1-D ve 1-F paket sözleşmeleri…

    Spor severler tarafından gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı sorusu yer alıyor. Maçları yakından takip edenler Süper Lig yayın haklarının değişmesinin ardından konuyla ilgili son gelişmelerin neler olduğunu yakından takip ediyor. TRT’den yayın ihalesi açıklaması geldi ve detaylar hemen merak konusu oldu. 1-D ve 1-F paket sözleşmeleri ile ilgili nasıl bir değişiklik yaşandı? TRT'nin yanı sıra Saran Grup da önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı?

    Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? TRT'den yayın ihalesi açıklaması geldi! 1-D ve 1-F paket sözleşmelerinde değişiklik mi yaşandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Maçları yakından takip eden futbol severler Süper Lig yayın ihalesi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. TRT ve Saran Grup tarafından yapılan açıklamaları haberimizde bulabilirsiniz.

    TRT YAYIN İHALESİ AÇIKLAMASI!

    TRT, yayın ihalesinde 1-D (1. Lig yayın hakları ve Süper Lig özet) ve 1-F (Süper Lig radyo yayın hakları) paketleri için gerekli sözleşmelerin TFF'ye teslim edildiğini duyurdu.

    SARAN GRUP'UN AÇIKLAMASI

    "Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17:00'ye kadar süre tanınmıştır. Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte, TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz. İhale sürecinde alternatif olarak sunmuş olduğumuz SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız."

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını ve yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için hakların, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiğini açıklamıştı.

        PAKETLER NE İÇERİYOR?

        Paket 1A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları
        Paket 1B: 60 Süper Lig maçı, 4 hafta sonu derbisi (
        Paket 1C: 36 Süper Lig maçı, 4 hafta içi derbisi
        Paket 1D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları
        Paket 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında yayını
        Paket 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının internet TV ve GSM operatörlerinde yayını
        Paket 1E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları
        Paket 1F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları
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