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    • Spor
    • 14.03.2022 13:18
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    • 14.03.2022 13:18
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    Özel Haber I Onlar Türk futbolunun geleceği

    Süper Lig’de finale yavaş yavaş yaklaşırken, lider Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etmek için artık gün sayıyor. Bordo-Mavililer tarihin en erken şampiyonluğuna imza atmak isterken, 2021-22 sezonu farklı bir özelliği ile de hafızalarda yer edeceğe benziyor. Bu sezon genç oyuncular sezone damga vurdu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Onlar Türk futbolunun geleceği

    Bu sezon Süper Lig genç yıldızlarıyla dikkatleri çekiyor. Alanyaspor deplasmanında Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan ve bir de asist yapan Arda Güler geleceğin çok büyük bir yıldızı olmaya aday.

    17 yaşındaki futbolcu şu anda Türk futbolunun en çok konuştuğu isimlerden birisi.

    Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmasından sonra forma şansı bulmaya başlayan Emirhan İlkhan da yetenekleriyle herkesin dikkatini çekmeyi başardı. İlk Süper Lig maçı olan Rizespor deplasmanında gol atmayı başaran 17 yaşındaki futbolcudan Beşiktaş taraftarı gelecekte çok şeyler bekliyor.

        Şampiyonluğa koşar adım ilerleyen Trabzonspor'un son haftalarda en çok dikkat çeken ismi ise Ahmetcan Kaplan oldu. Vitor Hugo ve Edgar Ie'nin sezonu kapatmasının ardından forma şansı bulan 19 yaşındaki stoper harika performansıyla gündeme oturdu.

        Galatasaray'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün de sezonun en çok dikkat çeken genç isimlerinden birisi olmayı başardı. Henüz 21 yaşında olan Yunus bu sezon Süper Lig'de 26 maçta 7 gol ve 7 asistlik harika bir performans sergilemeyi başardı.
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