Özel Haber I Onlar Türk futbolunun geleceği

Şampiyonluğa koşar adım ilerleyen Trabzonspor'un son haftalarda en çok dikkat çeken ismi ise Ahmetcan Kaplan oldu. Vitor Hugo ve Edgar Ie'nin sezonu kapatmasının ardından forma şansı bulan 19 yaşındaki stoper harika performansıyla gündeme oturdu.

Galatasaray'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün de sezonun en çok dikkat çeken genç isimlerinden birisi olmayı başardı. Henüz 21 yaşında olan Yunus bu sezon Süper Lig'de 26 maçta 7 gol ve 7 asistlik harika bir performans sergilemeyi başardı.