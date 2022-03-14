Özel Haber I Onlar Türk futbolunun geleceği

Bu sezon Süper Lig genç yıldızlarıyla dikkatleri çekiyor. Alanyaspor deplasmanında Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan ve bir de asist yapan Arda Güler geleceğin çok büyük bir yıldızı olmaya aday.
17 yaşındaki futbolcu şu anda Türk futbolunun en çok konuştuğu isimlerden birisi.
Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmasından sonra forma şansı bulmaya başlayan Emirhan İlkhan da yetenekleriyle herkesin dikkatini çekmeyi başardı. İlk Süper Lig maçı olan Rizespor deplasmanında gol atmayı başaran 17 yaşındaki futbolcudan Beşiktaş taraftarı gelecekte çok şeyler bekliyor.