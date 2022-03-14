Mesut Özil frikik ustası mı? Dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe zorlu Alanyaspor deplasmanında 5-2 kazanarak haftanın en flaş skorlarından birisine imza atarken karşılaşmanın en çok konuşulan olaylarından birisi ilk yarıda yaşandı.
Sarı-Lacivertliler rakip kaleye çok yakın bir yerden frikik kazanırken topun gerisine Mesut Özil ve Serdar Dursun geçti. Herkes topa Mesut'un vurmasını beklerken, yıldız futbolcu frikiği Serdar'a bıraktı. Gurbetçi futbolcunun vuruşu da barajdan dönünce ortalık karıştı.
Bu olay bir anda sosyal medyanın gündemine otururken, "Mesut Özil gibi bir frikik ustası varken neden topa Serdar vuruyor?" yorumları yapıldı. Ancak bazı taraftarlar da, "Mesut Özil frikik ustası değil ki!" diyerek tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.