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    • Spor
    • 14.03.2022 12:54
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    • 14.03.2022 12:54
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    Mesut Özil frikik ustası mı? Dikkat çeken istatistik

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Alanyaspor'u 5-2'lik flaş bir skorla geçen Fenerbahçe'de maçın en çok konuşulan olayı ilk yarıdaki frikik oldu. Topun başına Mesut Özil ile Serdar Dursun geçti. Topa Serdar Dursun vurunca ortalık karıştı.

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Özel Haber | Özil frikik ustası mı? Dikkat çeken istatistik

    Fenerbahçe zorlu Alanyaspor deplasmanında 5-2 kazanarak haftanın en flaş skorlarından birisine imza atarken karşılaşmanın en çok konuşulan olaylarından birisi ilk yarıda yaşandı.



    Sarı-Lacivertliler rakip kaleye çok yakın bir yerden frikik kazanırken topun gerisine Mesut Özil ve Serdar Dursun geçti. Herkes topa Mesut'un vurmasını beklerken, yıldız futbolcu frikiği Serdar'a bıraktı. Gurbetçi futbolcunun vuruşu da barajdan dönünce ortalık karıştı.



    Bu olay bir anda sosyal medyanın gündemine otururken, "Mesut Özil gibi bir frikik ustası varken neden topa Serdar vuruyor?" yorumları yapıldı. Ancak bazı taraftarlar da, "Mesut Özil frikik ustası değil ki!" diyerek tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.



        Peki yıldız futbolcu gerçekten bir frikik ustası mı? Mesut Özil'in kariyerini inceleyen takvim.com.tr çarpıcı bir detaya ulaştı. Tecrübeli yıldız kulüp kariyeri boyunca tam 114 gol atarken, bu gollerin sadece 4'ü frikikten geldi.



        Mesut Özil son frikik golünü bundan tam 7 yıl önce 4 Nisan 2015 tarihinde Arsenal formasını giyerken Liverpool ağlarına yollamıştı. 33 yaşındaki futbolcu diğer 3 frikik golünü ise Real Madrid'te oynarken Atletico Madrid, Dortmund ve Valladolid'e atmıştı. Alanya deplasmanında frikikte topun başına geçen Serdar Dursun'un ise kariyerinde hiç serbest vuruş golü bulunmuyor.

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