Mesut Özil frikik ustası mı? Dikkat çeken istatistik





Bu olay bir anda sosyal medyanın gündemine otururken, "Mesut Özil gibi bir frikik ustası varken neden topa Serdar vuruyor?" yorumları yapıldı. Ancak bazı taraftarlar da, "Mesut Özil frikik ustası değil ki!" diyerek tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.