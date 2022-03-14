Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.03.2022 19:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2022 19:49
    ABONE OL

    Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI İZLE GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI 📺 | GS-BJK maçı şifresiz veren kanallar?

    ''Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle'' kelimesi oldukça fazla aratılmaya başlandı. Süper Lig'in 29. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu anlamda futbolseverler GS BJK maçını şifresiz veren yabancı kanalları da araştırmaya başladı. Ve en az müsabakanın yayın bilgileri kadar tarihler de merak ediliyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte GS-BJK maçı şifresiz veren kanallar?

    takvim.com.tr
    Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir?

    Galatasaray-Beşiktaş derbisi evveli son dakika gelişmeleri... ''Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle'' kelimesi oldukça fazla aratılmaya başlandı. Türkiye'nin en mühim derbilerinden biri olan Galatasaray - Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Galatasaray ile Beşiktaş Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu anlamda 28 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Galatasaray, derbiyi kazanarak çıkış yakalamak ve taraftarını bayram ettirmek istiyor. 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Beşiktaş ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler doğrultusundan merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir? İşte GS-BJK maçı şifresiz veren kanallar?

    👉GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺

    Saat 20:00'de başlayacak Galatasaray – Beşiktaş maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray Beşiktaş maçını şifresiz çevrimiçi izlemek dilerseniz Digitürk Play üzerinden üye giriş yaparak haftalık maç yayınını satın almanız yeterli olacak. Maçı bilgisayardan değil de televizyonda izlemek istiyorsanız smart özellikli televizyonlarda Digitürk Play programı üzerinden gene aynı şekilde şifresiz izlemeniz mümkün.

    Galatasaray Beşiktaş maçı, Türkiye'de beIN Sports HD 1 kanalında şifreli olarak verilmektedir. Dev derbi, bu kanal vasıtasıyla canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, gene beIN'in internet programı beIN Connect üzerinden de maç yayını yapılacak. Bunun dışında, Galatasaray Beşiktaş derbisine dair bütün gelişmeleri https://www.takvim.com.tr/spor sayfasından takip edebilirsiniz. https://www.takvim.com.tr/spor sayfasında yer alan Maç Merkezi üzerinden karşılaşmanın canlı anlatımı yapılacak.

    👉 Galatasaray-Beşiktaş maçı canlı anlatımı için tıklayınız

    👉GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR? ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR?

    CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1.

    beIN Connect USA

    beIN Connect MENA

    beIN Sports 1 HD (Astro)

    beIN Sports France 2 HD

    DigiTurk 4K UHD

    K Sport 1 Kosovo HD

    Look Sport + RO HD

    Mono TV

    Sport 1 Czech HD

    Sport 1 Israel HD

    Sport 2 Hungary HD

        GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        GALATASARAY: PENA, OMAR, NELSSON, MARCAO, ÖMER, PULGAR, BERKAN, EMRE, CICALDAU, KEREM, MOHAMED

        BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, VIDA, NECİP, UMUT, JOSEF, CAN, TEIXEIRA, GHEZZAL, KENAN, GÜVEN

        GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇLARI GEÇMİŞİ

        Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde oluşturulan 127 karşılaşmada ise genel toplamda bulunduğu gibi sarı-kırmızılı grupın avantajı bulunuyor.

        İki grupın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 154, siyah-beyazlılar 134 gol attı.

        Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda misafir ettiği Beşiktaş'a karşı avantaj sağladı.

        İki grup arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 11 karşılaşmada ev sahibi ekip 7 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

        Galatasaray'ın attığı 17 gole karşılık Beşiktaş 8 gol buldu.

        SON MAÇLARA BAKILDIĞI ZAMAN BEŞİKTAŞ OLDUKÇA ÜSTÜN

        İki grup arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet adedi bakımından avantajı bulunuyor.

        Siyah-beyazlı ekip, söz hususu karşılaşmalarda 6 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz hususu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.

        Sarı-kırmızılılar, son 10 karşılaşmanın 6'sında gol bulamazken, siyah-beyazlılar 3 müsabakayı gol atamadan tamamladı.

        Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en değişik skor, 30 Haziran 1940 tarihinde oluşturulan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.

        Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı neticelerle 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

        Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en değişik skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

        ERTELEME TALEBİ KRİZ YARATMIŞTI

        Derbi evveli iki grup arasında 'erteleme' tartışması çıktı. Galatasaray, olumsuz hava koşulları ve ülke puanı yönünden büyük ehemmiyet taşıyan Barcelona maçı evvel karşılaşmanın ileri bir tarihe alınmasını talep eder iken Beşiktaş bu isteğe karşı çıktı.

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, rakibini Vodafone Park'ta oynamaya çağrı etti. Başkan Burak Elmas da "Yanlış anlaşıldık" diyerek "Aslanlar gibi Ali Sami Yen'de bekliyoruz" ifadesini kullandı. İki başkan ve kulüplerin yaptığı resmi açıklamalar ardından bölge gerilirken bu hal günümüz maçı da daha da mühim duruma getirdi.

        BEŞİKTAŞ TARAFI

        Beşiktaş'ta zorlu Galatasaray derbisine saatler kalan teknik direktör Önder Karaveli, o tanınan centilmen aksine bu kez son derece agresif bir konuşmayla oyuncuları maça hazırladı. Dün akşam oluşturulan son idman evveli takımı toparlayan Önder Karaveli, "Mutlaka ama kesinlikle 3 puanı istiyorum" diye söze girdi.

        BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM SARI ALARMDA

        Beşiktaş'ta G.Saray karşılaşması evvel 6 futbolcunun 3 sarı kartı bulunuyor. Larin, Rıdvan, Teixeira ve Güven Yalçın bugün akşam kart görmeleri durumunda, bir ileri hafta oynanacak Hatay maçında yer alamayacak. Sınırda olan başka iki futbolcu Oğuzhan ve Welinton ise sakatlıkları sebebiyle kadroda olmayacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Galatasaray - Beşiktaş | CANLI
        Haberler Spor Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI İZLE GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI 📺 | GS-BJK maçı şifresiz veren kanallar?
            SON DAKİKA