Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.03.2022 08:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2022 08:46
    ABONE OL

    Galatasaray - Beşiktaş maçı oynanacak mı? İşte Nef Stadı'nın son durumu

    Süper Lig'de nefesler tutuldu gözler bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisine çevrildi. Zorlu karşılaşma öncesi İstanbul'da etkili olan kar yağışı "Maç ertelenecek mi?" tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Sarı-kırmızılı takımın yönetimi maçın oynanması için büyük çaba sarf ederken, stada ait son görüntü de paylaşıldı.

    Derbi oynanacak mı? İşte stadın son durumu

    Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Galatasaray Yönetimi, derbinin sorunsuz bir şekilde oynanması için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-Kırmızılılar, bu anlamda Nef Stadyumu'na adeta yoğun bakım uyguluyor. İstanbul'da yoğun kar yağışının başladığı saatlerde zeminin üstü branda ile örtüldü. Böylece zeminin bozulması engellendi. Ancak ortaya bir sorun daha çıktı.

    IŞIKLANDIRMA ARTIRILDI
    Gece saatlerinde havanın 0'ın altına inmesi nedeniyle don olma riski bulunuyordu. Fakat Sarı-Kırmızılılar bu problemi de ortadan kaldırıldı. Nef Stadyumu'nda ışıklandırmaların seviyeleri artırılırken, ısıtma ile ilgili problemler de çözüldü. Böylece zeminin donma riskiyle karşı karşıya kalma ihtimali de ortadan kaldırılmış oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sağlıkçıların maaşlarına zam
    Haberler Spor Galatasaray - Beşiktaş maçı oynanacak mı? İşte Nef Stadı'nın son durumu
        SON DAKİKA