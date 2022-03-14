Özel Haber I Trabzonspor Avrupa'da da rekora gidiyor! Tek rakibi PSG

Trabzonspor rekorları alt üst etmeye devam ediyor… Süper Lig'in 29.haftasında sahasında Göztepe'yi mağlup eden Bordo-Mavililer, en yakın takipçisi Konyaspor ile olan 15 puanlık farkı korudu. Ligde bitime 9 hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Diğer sonuçlara bakmaksızın kalan 9 maçta 12 puan toplaması halinde ligde mutlu sona ulaşacak olan Trabzonspor, Süper Lig'de 27 Nisan'da şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe'nin rekorunu kırarak, "Lig tarihinin en erken şampiyonu" unvanını eline geçirmek istiyor.
Süper Lig tarihine geçmeye hazırlanan Trabzonspor, bir yandan da Avrupa'da şampiyonluğunu en erken ilan eden takım olmaya hazırlanıyor. 70 puanı bulunan Fırtına, Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında PSG ile birlikte 2. sıradaki takımlara en fazla puan farkı atan takım konumunda.