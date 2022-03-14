Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.03.2022 14:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2022 14:41
    ABONE OL

    Özel Haber I Trabzonspor Avrupa'da da rekora gidiyor! Tek rakibi PSG

    Son dakika Trabzonspor haberleri...Süper Lig'de 29. haftayı en yakın takipçisi Konyaspor'un 15 puan önünde tamamlayan lider Trabzonspor bu sezon Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de şampiyonluğu garantileyen ilk kulüp olma yolunda önemli bir adım attı. Avrupa’daki diğer liderler baz alındığında takipçisine en ciddi farkı atan Trabzonspor, mevcut form grafiğini sürdürmesi halinde Avrupa’nın büyük liglerinde şampiyonluk tacını giyen ilk takım olmaya aday gözüküyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Trabzonspor Avrupa’da da rekora gidiyor

    Trabzonspor rekorları alt üst etmeye devam ediyor… Süper Lig'in 29.haftasında sahasında Göztepe'yi mağlup eden Bordo-Mavililer, en yakın takipçisi Konyaspor ile olan 15 puanlık farkı korudu. Ligde bitime 9 hafta kala şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

    Diğer sonuçlara bakmaksızın kalan 9 maçta 12 puan toplaması halinde ligde mutlu sona ulaşacak olan Trabzonspor, Süper Lig'de 27 Nisan'da şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe'nin rekorunu kırarak, "Lig tarihinin en erken şampiyonu" unvanını eline geçirmek istiyor.

    Süper Lig tarihine geçmeye hazırlanan Trabzonspor, bir yandan da Avrupa'da şampiyonluğunu en erken ilan eden takım olmaya hazırlanıyor. 70 puanı bulunan Fırtına, Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında PSG ile birlikte 2. sıradaki takımlara en fazla puan farkı atan takım konumunda.

        Fransa Ligi'nin lideri PSG de tıpkı Trabzonspor gibi 2. sıranın 15 puan önünde bulunuyor. Ancak PSG'nin şu ana kadar 28, Trabzonspor'un ise 29 maç oynaması Bordo-Mavililer'i Avrupa'nın en erken şampiyonu olma konusunda bir adım öne çıkarıyor.

        Avrupa'nın diğer büyük liglerinde ise İngiltere'de 1. sıradaki Manchester City ile Liverpool arasında 3, İspanya'da lider Real Madrid ile 2. Sevilla arasında 7, İtalya'da lider Milan ile 2. sıradaki Napoli arasında 3, Almanya'da ise 1. Bayern Münih ile 2. Dortmund arasında 7 puan fark bulunuyor. Fransa ve Türkiye hariç diğer liglerde ise şampiyonun daha geç ilan edilmesi bekleniyor.

        Avrupa'daki diğer liderler baz alındığında takipçisine en ciddi farkı atan Trabzonspor, mevcut form grafiğini sürdürmesi halinde Avrupa'nın büyük liglerinde şampiyonluk tacını giyen ilk takım olmaya aday gözüküyor.

        Diğer sonuçlara bakmaksızın 4'te 4 yapması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor, önündeki Rize ve Beşiktaş maçlarını kazanır, Konya da Fenerbahçe ve Göztepe'ye yenilirse 3 Nisan'da ligde mutlu sona ulaşacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı
        Haberler Spor Özel Haber I Trabzonspor Avrupa'da da rekora gidiyor! Tek rakibi PSG
            SON DAKİKA