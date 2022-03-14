Özel Haber I Trabzonspor Avrupa'da da rekora gidiyor! Tek rakibi PSG

Fransa Ligi'nin lideri PSG de tıpkı Trabzonspor gibi 2. sıranın 15 puan önünde bulunuyor. Ancak PSG'nin şu ana kadar 28, Trabzonspor'un ise 29 maç oynaması Bordo-Mavililer'i Avrupa'nın en erken şampiyonu olma konusunda bir adım öne çıkarıyor.

Avrupa'nın diğer büyük liglerinde ise İngiltere'de 1. sıradaki Manchester City ile Liverpool arasında 3, İspanya'da lider Real Madrid ile 2. Sevilla arasında 7, İtalya'da lider Milan ile 2. sıradaki Napoli arasında 3, Almanya'da ise 1. Bayern Münih ile 2. Dortmund arasında 7 puan fark bulunuyor. Fransa ve Türkiye hariç diğer liglerde ise şampiyonun daha geç ilan edilmesi bekleniyor.

Avrupa'daki diğer liderler baz alındığında takipçisine en ciddi farkı atan Trabzonspor, mevcut form grafiğini sürdürmesi halinde Avrupa'nın büyük liglerinde şampiyonluk tacını giyen ilk takım olmaya aday gözüküyor.

Diğer sonuçlara bakmaksızın 4'te 4 yapması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor, önündeki Rize ve Beşiktaş maçlarını kazanır, Konya da Fenerbahçe ve Göztepe'ye yenilirse 3 Nisan'da ligde mutlu sona ulaşacak.