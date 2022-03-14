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    Beşiktaş Larin'i Galatasaray derbsine özel olarak hazırlıyor! Aslan'ı ‘Belalısı’ ile vuracak

    Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Larin’i derbiye özel olarak hazırladı. Son maçta Galatasaray’a 2 gol atan Kanadalı yıldız, Batshuayi ile birlikte derbide gole en yakın isim olacak.

    Kartal Aslan’ı ‘Belalısı’ ile vuracak

    Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen çalışma 1 saat 20 dakika sürdü. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre teknik direktör Önder Karaveli derbide ilerde Larin-Teixeira- Batshuayi üçlüsünü kullanacak. Karaveli'nin ligin ilk yarısındaki maçın kahramanı olan Cyle Larin ile özel bir görüşme yaptığı kendisinden isteklerini tek tek sıraladığı kaydedildi. Galatasaray derbilerini seven Larin şimdiye kadar Galatasaray'a karşı oynadığı 3 maçta 2 gol ve 1 asiste imza attı. Kanadalı kanat-forvet ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı maçta takımının 2 golünü de atan isimdi.



    BEŞİKTAŞ'TA SARI ALARM
    Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Welinton Souza, Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup sarı kart kart görürse Hatay ile Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecekler.

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