Beşiktaş Larin'i Galatasaray derbsine özel olarak hazırlıyor! Aslan'ı ‘Belalısı’ ile vuracak

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen çalışma 1 saat 20 dakika sürdü. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre teknik direktör Önder Karaveli derbide ilerde Larin-Teixeira- Batshuayi üçlüsünü kullanacak. Karaveli'nin ligin ilk yarısındaki maçın kahramanı olan Cyle Larin ile özel bir görüşme yaptığı kendisinden isteklerini tek tek sıraladığı kaydedildi. Galatasaray derbilerini seven Larin şimdiye kadar Galatasaray'a karşı oynadığı 3 maçta 2 gol ve 1 asiste imza attı. Kanadalı kanat-forvet ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı maçta takımının 2 golünü de atan isimdi.