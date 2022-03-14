Beşiktaş Galatasaray'a erteleme ile ilgili çıkışına cevap verdi: Keşke 7 gol yemeyip elenmeselerdi!

Beşiktaş resmi internet sitesinden Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarına çok sert cevap verdi... Oldukça uzun olan açıklamada Siyah-Beyazlı kulüp dikkat çeken ifadeler kullandı. Açıklamada, "Ülke puanını bahane ederek kurallara, yönetmeliklere aykırı taleplerine kılıf aramak için İzmir'e gitmeleri, üstelik uçaklar Barcelona'dan da, İzmir'den de İstanbul'a ulaşıyorken bunu yapmış olmaları kafalarında saklı niyetlerini gerçekleştirmek için uyguladıkları planın bir parçası mıdır?" ifadelerine yer verildi.