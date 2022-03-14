Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş Galatasaray'a erteleme ile ilgili çıkışına cevap verdi: Keşke 7 gol yemeyip elenmeselerdi!

    Siyah-Beyazlılar ezeli rakipleri Galatasaray için yaptıkları paylaşımda, “Sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında PSV Eindhoven’dan iki maçta 7 gol yiyerek elenmeyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilselerdi” ifadelerini kullandı.

    Keşke 7 gol yemeyip elenmeselerdi!

    Beşiktaş resmi internet sitesinden Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarına çok sert cevap verdi... Oldukça uzun olan açıklamada Siyah-Beyazlı kulüp dikkat çeken ifadeler kullandı. Açıklamada, "Ülke puanını bahane ederek kurallara, yönetmeliklere aykırı taleplerine kılıf aramak için İzmir'e gitmeleri, üstelik uçaklar Barcelona'dan da, İzmir'den de İstanbul'a ulaşıyorken bunu yapmış olmaları kafalarında saklı niyetlerini gerçekleştirmek için uyguladıkları planın bir parçası mıdır?" ifadelerine yer verildi.



    KATKI SAĞLAYABİLİRLERDİ
    Beşiktaş açıklamanın devamında, "Sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında PSV Eindhoven'dan iki maçta 7 gol yiyerek elenmeyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilselerdi! UEFA sıralamasında 70 puanla bulundukları 44. sıradan, 77 puanla 37. sırada bulunan Beşiktaş'a yaklaşabilir, ülke puanına hatırı sayılır bir katkı sağlayabilirlerdi. Son 1 haftada, son 1 ayda, son 1 yılda değil, son 10 yılda ülke puanına açık ara en çok katkıyı sağlayan kulüp olduğumuz UEFA raporlarında açıkça belirtilmiştir. Bu raporları gözden geçirmelerini tavsiye ederiz" açıklamasına da yer verdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    1 günlük borçlanmayla 1 yıl erken emeklilik
    Haberler Spor Beşiktaş Galatasaray'a erteleme ile ilgili çıkışına cevap verdi: Keşke 7 gol yemeyip elenmeselerdi!
        SON DAKİKA