Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! 🔥BJK - GS derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Beşiktaş maçı ile sürüyor. Ligin 29. haftasında iki ezeli rakip Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Atilla Karaoğlan'ın başlangıç düdüğünü çalacağı maçta iki ekip de 3 puan için kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maç hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Bu akşam nefesler tutuldu derbi saati bekleniyor... Peki Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın 11'leri ve BJK - GS derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme yolları...
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart 2022 Pazartesi saat 20:00'da başlayacak. Büyük derbi beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekranlara gelecek. İşte maç hakkında tüm detaylar...
MAÇIN 11'LERİ
GALATASARAY: Pena, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Mohamed
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Teixeira, Kenan, Ghezzal, Güven
Galatasaray - Beşiktaş derbisini takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR? ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR?
CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1.
beIN Connect USA
beIN Connect MENA
beIN Sports 1 HD (Astro)
beIN Sports France 2 HD
DigiTurk 4K UHD
K Sport 1 Kosovo HD
Look Sport + RO HD
Mono TV
Sport 1 Czech HD
Sport 1 Israel HD
Sport 2 Hungary HD
LİG MÜSABAKALARI
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 127 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 154, siyah-beyazlılar 134 gol attı.
NEF STADI'NDAKİ MAÇLAR
Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.
İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 11 karşılaşmada ev sahibi ekip 7 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın attığı 17 gole karşılık Beşiktaş 8 gol buldu.