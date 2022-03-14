Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! 🔥BJK - GS derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

REKABETİN GOLCÜLERİ

İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor. Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.

İKİ TAKIM ARASINDA ERTELEME GERGİNLİĞİ YAŞANDI

Ezeli derbi, son iki günde yaşanan erteleme tartışmaları yüzünden gergin bir atmosferde geçebilir.

Galatasaray, Barcelona maçını daha iyi bir zeminde oynama düşüncesini öne sürerek Beşiktaş maçının ertelenmesini isterken, siyah beyazlı kulüp buna ısrarla karşı çıktı. Hatta Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, son yaptığı açıklamada ''Galatasaray, Barcelona maçını daha güzel bir zeminde oynamak istiyorsa, bizim stadımız müsait.. Burada oynayabilirler'' ifadesini kullanarak konuya kesin bir dille noktayı koydu. Bilindiği gibi geçmiş yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde yoğun fikstürde zorlanan Beşiktaş'ın erteleme isteğine, Galatasaray da karşı çıkmış ve ertelemeyi kabul etmeyerek derbiyi gününde oynamıştı.

SARI KART CEZA SINIRINDA 6 FUTBOLCU VAR

Beşiktaş'ta Galatasaray karşılaşması öncesinde 6 futbolcunun 3 sarı kartı bulunuyor.

Larin, Rıdvan, Teixeira ve Güven Yalçın kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta oynanacak A. Hatayspor maçında yer alamayacak. Sınırda olan diğer iki futbolcu Oğuzhan ve Welinton ise sakatlıkları sebebiyle kadroda olmayacak.