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    • Spor
    • 14.03.2022 19:47
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    • 14.03.2022 20:17
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    Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! 🔥BJK - GS derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

    Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. Bu akşam saat 20:00'da başlayacak maç için heyecanlı bekleyiş devam ederken bir yandan da taraftarlar canlı izlemek için seçenekleri öğrenmek istiyor. Büyük derbinin beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacağı duyuruldu. Peki BJK - GS derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz nasıl izlenir? İşte Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izleme yolları...

    ⚽Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle!

    Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Beşiktaş maçı ile sürüyor. Ligin 29. haftasında iki ezeli rakip Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Atilla Karaoğlan'ın başlangıç düdüğünü çalacağı maçta iki ekip de 3 puan için kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maç hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Bu akşam nefesler tutuldu derbi saati bekleniyor... Peki Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın 11'leri ve BJK - GS derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme yolları...

    GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart 2022 Pazartesi saat 20:00'da başlayacak. Büyük derbi beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekranlara gelecek. İşte maç hakkında tüm detaylar...

    MAÇIN 11'LERİ

    GALATASARAY: Pena, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Mohamed

    BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Teixeira, Kenan, Ghezzal, Güven

    Galatasaray - Beşiktaş derbisini takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



    GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİNE DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR? ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR?

    CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1.

    beIN Connect USA

    beIN Connect MENA

    beIN Sports 1 HD (Astro)

    beIN Sports France 2 HD

    DigiTurk 4K UHD

    K Sport 1 Kosovo HD

    Look Sport + RO HD

    Mono TV

    Sport 1 Czech HD

    Sport 1 Israel HD

    Sport 2 Hungary HD

    LİG MÜSABAKALARI

    Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 127 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

    İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 154, siyah-beyazlılar 134 gol attı.

    NEF STADI'NDAKİ MAÇLAR

    Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.

    İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 11 karşılaşmada ev sahibi ekip 7 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

    Galatasaray'ın attığı 17 gole karşılık Beşiktaş 8 gol buldu.

        SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

        İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

        Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.

        Sarı-kırmızılılar, son 10 karşılaşmanın 6'sında gol bulamazken, siyah-beyazlılar 3 müsabakayı gol atamadan tamamladı.

        EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

        Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan Milli Küme karşılaşmasında elde edildi.

        Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

        Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

        REKABETİN GOLCÜLERİ

        İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor. Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.

        İKİ TAKIM ARASINDA ERTELEME GERGİNLİĞİ YAŞANDI

        Ezeli derbi, son iki günde yaşanan erteleme tartışmaları yüzünden gergin bir atmosferde geçebilir.

        Galatasaray, Barcelona maçını daha iyi bir zeminde oynama düşüncesini öne sürerek Beşiktaş maçının ertelenmesini isterken, siyah beyazlı kulüp buna ısrarla karşı çıktı. Hatta Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, son yaptığı açıklamada ''Galatasaray, Barcelona maçını daha güzel bir zeminde oynamak istiyorsa, bizim stadımız müsait.. Burada oynayabilirler'' ifadesini kullanarak konuya kesin bir dille noktayı koydu. Bilindiği gibi geçmiş yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde yoğun fikstürde zorlanan Beşiktaş'ın erteleme isteğine, Galatasaray da karşı çıkmış ve ertelemeyi kabul etmeyerek derbiyi gününde oynamıştı.

        SARI KART CEZA SINIRINDA 6 FUTBOLCU VAR

        Beşiktaş'ta Galatasaray karşılaşması öncesinde 6 futbolcunun 3 sarı kartı bulunuyor.

        Larin, Rıdvan, Teixeira ve Güven Yalçın kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta oynanacak A. Hatayspor maçında yer alamayacak. Sınırda olan diğer iki futbolcu Oğuzhan ve Welinton ise sakatlıkları sebebiyle kadroda olmayacak.
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        Galatasaray - Beşiktaş | CANLI
        Haberler Spor ⚽Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! 🔥BJK - GS derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...
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