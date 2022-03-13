Rusya - Ukrayna arasındaki savaşa en dikkat çekici tepki! Ingolstadt-Schalke maçında saha çizgileriyle savaşa hayır mesajı!

Spor dünyası, bugüne kadar Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili bir çok tepki mesajı yayınladı. Ünlü sporcular, kulüpler vs. savaşın bir an önce durması için tepkilerini dile getirdiler.

En dikkat çekici 'Savaşa Hayır' mesajı ise Almanya'da verildi… Almanya 2. Ligi'nde şu anda oynanan Ingolstadt-Schalke maçının zeminindeki ilginç görüntü dikkatleri çekti.

Ingolstadt'ın sahası Audi-Sportpark'ın orta saha yuvarlağına barış işareti yapılması dikkat çekti. Alman Futbol Federasyonu'nun orta saha yuvarlağının peace (barış) şeklini almasına izin vermesi sosyal medyada da çok tartışıldı. Futbol kuralları gereği saha çizgileri ile oynanamıyor.

Ülkemizde de Süper Lig kulüpleri ve futbolcular daha önceden 'Savaşa hayır' paylaşımları yapmıştı… Hatta dün oynanan Trabzonspor-Göztepe maçında tribünlerde 'Savaşa hayır' pankartı açıldı.