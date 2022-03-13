📺 Alanyaspor Fenerbahçe canlı maç izle! ⚽ Alanyaspor - FB maçı bedava, ücretsiz, şifresiz canlı nasıl izlenir? İşte maçın 11'leri...

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve bir maç men cezasına çarptırılan İrfan Can Kahveci de müsabakada görev yapamayacak.

Bu 2 oyuncunun yanı sıra sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın ise kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

🔥İKİ TAKIM ARASINDA 12. RANDEVU

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 11 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 18 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 12 gol kaydetti. Alanya'da oynanan karşılaşmalarda ise takımlar 2'şer galibiyet elde etti. Bir müsabakada ise eşitlik bozulmadı.