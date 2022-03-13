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    • Spor
    • 13.03.2022 18:54
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    • 13.03.2022 18:55
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    📺 Alanyaspor Fenerbahçe canlı maç izle! ⚽ Alanyaspor - FB maçı bedava, ücretsiz, şifresiz canlı nasıl izlenir? İşte maçın 11'leri...

    Süper Lig'in 29. haftasında heyecan Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sürüyor. Bu akşam Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maç hakkında futbolseverler yoğun araştırmalara koyuldu. Peki Alanyaspor - FB maçı bedava, ücretsiz, şifresiz canlı nasıl izlenir? İşte Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları..

    📺 Alanyaspor Fenerbahçe canlı maç izle!

    ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maç saat 19:00'da başlayacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - FB maçı bedava, ücretsiz, şifresiz canlı nasıl izlenir?

    👉ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Alanyaspor Fenerbahçe maçı 13 Mart 2022 Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    👉MAÇIN 11'LERİ BELLİ OLDU

    Alanyaspor: Marafona, Furkan, Awaziem, Milunovic, Juanfran, Tayfur, Umut, Efkan, Novais, Efecan, Emre

    Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Ozan, Zajc, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun

    Yedekler: Berke, Ertuğrul, Sosa, Berisha, Pelkas, Arda, Nazım, Tisserand, Çağtay, Burak

    🔥FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

    Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç men cezası alan Mert Hakan Yandaş, takımdaki yerini alamayacak.

        Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve bir maç men cezasına çarptırılan İrfan Can Kahveci de müsabakada görev yapamayacak.

        Bu 2 oyuncunun yanı sıra sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın ise kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

        🔥İKİ TAKIM ARASINDA 12. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 11 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 18 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 12 gol kaydetti. Alanya'da oynanan karşılaşmalarda ise takımlar 2'şer galibiyet elde etti. Bir müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
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        Haberler Spor 📺 Alanyaspor Fenerbahçe canlı maç izle! ⚽ Alanyaspor - FB maçı bedava, ücretsiz, şifresiz canlı nasıl izlenir? İşte maçın 11'leri...
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