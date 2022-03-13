📺 Alanyaspor Fenerbahçe canlı maç izle! ⚽ Alanyaspor - FB maçı bedava, ücretsiz, şifresiz canlı nasıl izlenir? İşte maçın 11'leri...

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maç saat 19:00'da başlayacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - FB maçı bedava, ücretsiz, şifresiz canlı nasıl izlenir?
👉ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanyaspor Fenerbahçe maçı 13 Mart 2022 Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
👉MAÇIN 11'LERİ BELLİ OLDU
Alanyaspor: Marafona, Furkan, Awaziem, Milunovic, Juanfran, Tayfur, Umut, Efkan, Novais, Efecan, Emre
Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Ozan, Zajc, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun
Yedekler: Berke, Ertuğrul, Sosa, Berisha, Pelkas, Arda, Nazım, Tisserand, Çağtay, Burak
🔥FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç men cezası alan Mert Hakan Yandaş, takımdaki yerini alamayacak.