CANLI | Adana Demirspor - Sivasspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnasson, Vargas, Balotelli.

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Ulvestad, Fayçal, Pedro, Gradel, Kayode.

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Adana Demirspor - Sivasspor maçı 13 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.