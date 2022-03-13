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    • Spor
    • 13.03.2022 15:51
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    • 13.03.2022 15:57
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    CANLI | Adana Demirspor - Sivasspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

    CANLI | A.Demirspor - Sivasspor

    Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

    İLK 11'LER
    Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnasson, Vargas, Balotelli.
    Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya, Hakan, Ulvestad, Fayçal, Pedro, Gradel, Kayode.

    ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Adana Demirspor - Sivasspor maçı 13 Mart Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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